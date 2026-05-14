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14 may 2026 Actualizado 15:09

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Atacan caravana de la Policía en zona rural de Ocaña, Norte de Santander

Una camioneta blindada resultó averiada tras el hostigamiento armado.

Atacan caravana de la Policía en zona rural de Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Atacan caravana de la Policía en zona rural de Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Atacan caravana de la Policía en zona rural de Ocaña, Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

Un ataque armado contra un dispositivo de la Policía Nacional se registró durante la madrugada de este jueves en zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió hacia la 1:08 de la mañana, cuando varios uniformados realizaban un desplazamiento operacional por el corregimiento de Otaré, luego de una misión desarrollada en el municipio de El Carmen.

El dispositivo estaba conformado por cuatro camionetas institucionales blindadas Toyota TXL y una Toyota Fortuner, en las que era transportado personal policial desde sectores como Aguachica, La Mata y Guamalito.

Según el reporte, cuando los uniformados se movilizaban hacia Ocaña fueron atacados con disparos de arma de fuego aproximadamente a un kilómetro del corregimiento de Otaré.

Durante el hostigamiento, una de las camionetas blindadas resultó averiada por impactos de bala y quedó en el lugar de los hechos.

Los policías reaccionaron al ataque y posteriormente lograron retornar al municipio de Ocaña.

Las autoridades señalaron que ninguno de los funcionarios resultó herido.

En la zona donde ocurrió el ataque delinquen integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN y miembros del Frente 33 de la disidencia de las Farc.

Hasta el momento no ha atribuido oficialmente la acción armada a alguno de esos dos grupos armados.

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