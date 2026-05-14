Procuraduría respalda prohibición de caballos en actividades turísticas

La Procuraduría General de la Nación oficializó su respaldo a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, Milton José Pereira Blanco. La acción legal, identificada bajo el expediente D-17144, busca eliminar la expresión “actividades turísticas” de la Ley 2138 de 2021, la cual permitía que este sector continuara operando con caballos y mulas a pesar de la orden nacional de sustitución vehicular.

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En un concepto enviado a la Corte Constitucional, el procurador general Gregorio Eljach argumentó que la ley no puede ser una herramienta para perpetuar el sufrimiento. Según el Ministerio Público, la actividad turística no depende del uso de animales y puede realizarse eficazmente mediante medios tecnológicos alternativos, por lo que mantener esta excepción constituye un retroceso en el principio de protección ambiental consagrado en el artículo 79 de la Constitución Política.

El informe presentado por la Procuraduría revela cifras preocupantes: con corte a 2025, todavía existen 7.275 animales dedicados a actividades de tracción en el territorio nacional. Los departamentos que concentran la mayoría de estos vehículos son Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Antioquia y Cauca.

El procurador Eljach enfatizó que el empleo de equinos en contextos de entretenimiento no los exime de maltratos. “Afrontan jornadas extenuantes que han provocado colapsos por agotamiento extremo e incluso la muerte”, sostuvo la entidad, advirtiendo que la sustitución no es una opción discrecional, sino una consecuencia del desarrollo progresivo de los derechos de los seres sintientes.

El modelo de Cartagena como solución

Mientras la Corte Constitucional estudia la demanda radicada el pasado 12 de diciembre, Cartagena ya ha tomado la delantera con la sanción del Decreto 2296 de 2025. Esta normativa prohibió la circulación de carruajes con caballos en el Centro Histórico y el cordón amurallado, reemplazándolos por un sistema de 62 carrozas eléctricas con carga solar y monitoreo por GPS.

El jefe jurídico del Distrito, Milton José Pereira, reafirmó que el objetivo de esta lucha jurídica es lograr que la dignidad de la transición llegue a todos los rincones de Colombia. Bajo el esquema implementado en la ciudad, el Distrito mantiene la propiedad de los nuevos vehículos pero entrega su operación a los antiguos cocheros, garantizando su sustento económico sin recurrir al maltrato animal.