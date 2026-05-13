Cárcel para hombres señalados de incurrir en tráfico local de estupefacientes en Bolívar

La FiscalíaGeneral de la Nación judicializó, en procesos distintos, a dos hombresseñalados de comercializar y distribuir estupefacientes en el municipio de El Carmen de Bolívar y Cartagena (Bolívar).

Uno de los investigados fue identificado como Rafael David Buelvas Quintana, alias Pocholo, de 22 años. Esta persona fue capturada el pasado 5 de mayo durante una diligencia de registro y allanamiento practicada en el barrio Villa María de El Carmen de Bolívar. En el procedimiento fueron incautados 420 gramos de base de coca, bolsas plásticas para dosificar estupefacientes, una gramera y una escopeta calibre 20 mm.

En otro hecho fue asegurado Víctor Luis Toscano Ochoa, de 39 años. El procesado fue detenido el pasado 28 de abril por la Policía Nacional durante un allanamiento a una residencia del barrio Blas de Lezo de Cartagena. En el lugar fueron incautada cocaína y elementos para dosificar la sustancia ilegal.

Fiscales de la Seccional Bolívar imputaron a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno aceptó los cargos.

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