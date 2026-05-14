Evaluador del nuevo aeropuerto de Cartagena en Bayunca tramita prórroga de seis meses ante la ANI

El proyecto de la Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias, que contempla la construcción de una nueva terminal aérea en el corregimiento de Bayunca, enfrenta un ajuste en su cronograma. La Unión Temporal Validación IP Cartagena, firma encargada de la revisión técnica y documental de esta iniciativa privada, se encuentra tramitando ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) una prórroga de seis meses para la entrega de su evaluación final.

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Aunque la ANI no ha oficializado la autorización de esta solicitud, el trámite está en curso. De ser aprobado, el concepto integral sobre la viabilidad del nuevo aeropuerto se postergaría hasta noviembre próximo. El contrato para esta evaluación, adjudicado en diciembre de 2024 por un valor superior a los 5.000 millones de pesos, establecía inicialmente un plazo de nueve meses para determinar si el proyecto es ejecutable.

El consorcio evaluador, integrado por firmas expertas en ingeniería y finanzas como Cal y Mayor Colombia y Airia Ingeniería, tiene la responsabilidad de auditar los componentes ambientales, sociales, jurídicos y financieros de la propuesta. El diseño del nuevo aeropuerto proyecta una infraestructura de más de 103.000 metros cuadrados, con capacidad para movilizar hasta 17 millones de pasajeros anuales y una inversión estimada en 8,5 billones de pesos.

Si el evaluador independiente otorga el aval de viabilidad, la Agencia Nacional de Infraestructura iniciaría formalmente el proceso de selección, con el objetivo de adjudicar la concesión durante el año 2026.

Complemento al sistema actual

Durante su reciente participación en Cartagena en el 9° Congreso Integrado de Logística, el presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray, enfatizó que la Ciudadela Aeroportuaria en Bayunca no busca competir con el actual Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.

Por el contrario, el funcionario explicó que ambos proyectos son complementarios. Mientras el Rafael Núñez avanza en sus obras de modernización para ampliar su capacidad hasta los 13 millones de pasajeros, la nueva terminal de Bayunca se perfila como una solución de largo plazo para la conectividad de la ciudad, con una concesión proyectada a 22 años y una publicación oficial para interesados prevista para junio de 2027.