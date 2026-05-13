En Cartagena cárcel para hombre señalado de asesinar a una persona y herir a dos más

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Jean Carlos Evila Cordero, de 27 años.

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La investigación determinó que el pasado 9 de mayo, en inmediaciones de un centro comercial del barrio Ciudadela de Parque de Heredia de Cartagena, el procesado, en compañía de otra persona, movilizándose en una moto, habría hurtado las pertenencias de un hombre, quien esperaba un domicilio.

La víctima del hurto de 34 años opuso resistencia y fue herido con arma de fuego. Dos personas, de 44 y 55 años, respectivamente, quienes intentaron evitar el delito también fueron impactadas. La primera perdió la vida, mientras que la otra se recupera de las heridas.

Uniformados de la Policía Nacional capturaron en el barrio Ternera de Cartagena al procesado, cuando huía en una motocicleta. En su poder le fue hallada el arma de fuego con la que presuntamente cometió el asesinato.

La Fiscalía Generalde la Nación imputó al investigado los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Cargos que no fueron aceptados.