Noboa pide más ayuda militar a EE.UU. y anuncia el fin del estado de excepción en Ecuador para junio (Photo by Sebastián Vivallo Oñate/Agencia Makro/Getty Images) / Agencia Makro

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, expresó este jueves en Washington su esperanza de que la cooperación militar antidrogas con Estados Unidos aumente y anunció que el estado de excepción no se extenderá en junio.

Víctima de elevados índices de inseguridad, Ecuador lanzó una vasta ofensiva policial y militar contra los cárteles de la droga, rápidamente elogiada por el gobierno de Donald Trump.

Washington aumentó su ayuda en inteligencia y luego reconoció que está ayudando militarmente en zonas de la frontera con Colombia, donde hubo incidentes con el país vecino.

“Lo espero, sí”, respondió Noboa consultado sobre un eventual aumento de esa ayuda, en un evento celebrado en el Consejo Atlántico, un centro de análisis en Washington.

“El 40% de las drogas que salen de la región acaban en Estados Unidos, otro 40% en Europa. Así que es un problema continental”, explicó.

“Es más barato, mejor y más seguro para los estadounidenses resolver el problema en su origen”, añadió. Y para Ecuador también, afirmó.

Ecuador se ha convertido en un aliado destacado del denominado “Escudo de las Américas”, la iniciativa de seguridad regional de Trump compartida por 17 países.

Como parte de la ofensiva, Ecuador impuso el estado de excepción.

El período actual de 60 días vence el 1 de junio, y no se extenderá, aseguró Noboa, entrevistado por una periodista de NBC en el Consejo Atlántico.

“No será extendido. Si tenemos otro período en el que debemos llevar a cabo operaciones especiales, deberemos tener un nuevo estado de emergencia”, precisó.

“Estamos en guerra”, aseveró Noboa, que se reunió el miércoles con el vicepresidente JD Vance.

Miembros del Congreso mandaron una carta al Pentágono esta semana solicitando que se suspenda la ayuda militar a Ecuador ante acusación de ONGs de violaciones a los derechos humanos y de bombardeos indiscriminados.

Noboa descartó acusación de que ataques a principios de marzo en la frontera con Colombia acabaron con muertes de civiles inocentes. Ese tipo de acciones han provocado gran tensión con Bogotá.

“Son infundadas. Actuamos en base a inteligencia. No pueden probar, en esos alegatos, que [las víctimas] eran simplemente civiles que no tenían nada que ver con narcoterrorismo o con dar cobijo a exguerrileros”, aseguró.

Ecuador también defiende los ataques a presuntas narcolanchas por parte de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que han causado cerca de 200 muertos.

Esos ataques con considerados por organismos internacionales como ejecuciones extrajudiciales.

“Tenemos datos claros de millas de lanchas pesqueras que han sido interceptadas en toda la costa ecuatoriana, hasta El Salvador, transportando drogas, porque ese es el sistema”, explicó el mandatario.

Noboa desea ver elecciones libres en Venezuela y apoyo “político” para el cambio en Cuba

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo este jueves que espera que se celebren “elecciones libres” en Venezuela a corto plazo y consideró que se debe adoptar una “postura más firme” sobre Cuba, donde espera ver respaldo “político” para propiciar un cambio real en la isla.

Preguntado por el futuro de las relaciones con Caracas, tras la deposición de Nicolás Maduro por EE.UU. y la alianza entre Washington y Delcy Rodríguez, Noboa advirtió que “por lo que ha escuchado en los últimos años” la opinión de la presidenta encargada venezolana sobre él no es favorable.

“A ella (Rodríguez) en realidad no le caigo bien, lo cual considero algo positivo. Solo espero que se celebren elecciones libres en Venezuela en los próximos años”, dijo en un evento en el centro de pensamiento Atlantic Council, durante el último de dos días de visita oficial a Washington.

Agregó que el pueblo venezolano “se lo merece” porque “han sido oprimidos durante demasiado tiempo”.

Sobre Cuba, en medio de presiones económicas por parte de Estados Unidos y amenazas de Trump de hacerse con el control de la isla, afirmó que no cree que los líderes de La Habana “se marcharán” tan fácilmente, aunque espera que lo hagan de forma “pacífica”.

“No soy demasiado optimista al respecto. Considero que la comunidad internacional debe adoptar una postura más firme en este asunto. Una cosa es respetar la forma en que se hace política en otro país, y otra muy distinta es cruzarse de brazos mientras la gente muere de hambre”, remarcó.