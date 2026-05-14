Audios atribuidos a disidencias Farc revelan presiones a comunidades para votar en presidenciales

Audios atribuidos a integrantes de las disidencias Farc comenzaron a circular en las últimas horas dejando al descubierto amenazas contra comunidades y presuntas presiones armadas en zonas bajo influencia ilegal.

En una de las grabaciones, un hombre asegura: “los vamos a apretar otros cuatro años nosotros”.

En el mismo audio también amenaza a habitantes que no acepten las reglas impuestas por la estructura ilegal. “Esas comunidades que no se quisieron carnetizar, que no se quisieron afiliar, que no se quisieron poner al día, ya no le voy a cobrar 50 mil pesitos (...) va a ser lo que hice en Suaza. El que no tenga el carné paga 150 o 100 mil pesos o si no se va del territorio”, dice el hombre.

Otra grabación conocida contiene amenazas directas contra la población civil y advertencias sobre posibles acciones armadas. “No busquen que yo vaya y le levante el rancho a punta de plomo humano para que vean que sí es cierto”, se escucha en el audio.

El hombre además reclama que las comunidades no obedecen las órdenes cuando los integrantes armados abandonan temporalmente las zonas. “Apenas la guerrilla se recoge, no cumplen con nada (...) ya se les acabó esa guachapita de que tengo que ver la guerrilla para obedecer”, afirma.

En las grabaciones también se escucha la frase: “Acá se les está hablando en la vía pacífica, compañeros, para que hagamos las cosas bien”, mientras se lanzan amenazas económicas y armadas contra habitantes de las regiones donde delinquen estas estructuras ilegales.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre la autenticidad de los audios ni sobre la estructura específica desde donde habrían sido enviados.