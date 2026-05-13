Capturado en Bogotá presunto homicida de hincha del Junior muerto en Cartagena
Recordemos que por esta persona se había ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos
El detenido fue identificado como Jafre José Hernández Julio de 24 años de edad, quien según las autoridades, habría participado junto a otras personas en el ataque al hincha del Junior Gabriel Acosta el pasado 8 de marzo.
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La detención fue confirmada por el brigadier general, Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...