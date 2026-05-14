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14 may 2026 Actualizado 23:45

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Cartagena

Capturada venezolana en Cartagena por presuntos delitos sexuales: era buscada por Interpol

El procedimiento se cumplió en el centro histórico

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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Unidades de la Policía Metropolitana de Cartagena en el centro histórico, realizaron la captura por Notificación Roja de Interpol a una ciudadana venezolana, requerida por las autoridades de Perú.

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De acuerdo al General Willam Oswaldo Rincón, Director de la Policía, esta extranjera es señalada de trata de personas, explotación sexual y delitos contra la dignidad humana.

La retenida, al parecer, persuadía mujeres en Colombia y su país mediante engaños y falsas ofertas laborales para trasladarlas a Lima, donde eran sometidas a explotación sexual.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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