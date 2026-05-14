Luz Nelly Amado y Montreal Green: liderazgo empresarial que impulsa inversión y desarrollo en Ibagué

Colombia

Ibagué continúa posicionándose como una ciudad atractiva para la inversión en vivienda, impulsada no solo por su ubicación estratégica y calidad de vida, sino también por el liderazgo de empresarios que le apuestan al desarrollo regional.

En ese contexto, Luz Nelly Amado, gerente de MACA Construcciones, se destaca por su papel en la consolidación de proyectos inmobiliarios y en la promoción del crecimiento empresarial con enfoque social. Durante su participación en el foro Mujeres que Transforman, la directiva resaltó el papel de la mujer en la construcción de empresa y desarrollo.

“Hemos constituido muchas empresas, porque las mujeres somos más disciplinadas”, afirmó Amado, refiriéndose al impacto femenino en el sector productivo. Además, explicó cómo su trayectoria ha estado marcada por la articulación entre lo político y lo empresarial para liderar procesos de crecimiento.

La gerente también señaló que su camino ha sido construido en equipo, trabajando de la mano con su esposo, quien es arquitecto, ya que han logrado fortalecer no solo su proyecto empresarial, sino también su entorno familiar: “Ha sido un trabajo conjunto que nos ha permitido crecer en lo personal, familiar y empresarial”, indicó.

En esa línea, destacó el papel determinante de la mujer dentro del núcleo familiar y su capacidad de transformación social: “No podemos dejar nuestro proyecto de vida, pero sí concertarlo con nuestras parejas. Nosotras podemos transformar el mundo”, expresó.

A su vez, ese liderazgo se refleja en iniciativas como Montreal Green, un proyecto de vivienda desarrollado por MACA CIM MONTREAL S.A.S, ubicado en la entrada a Calambeo, Ibagué. Esta propuesta responde a la creciente demanda de personas que, desde ciudades como Bogotá o incluso desde el exterior, buscan invertir en espacios que ofrezcan un equilibrio entre la vida urbana y el entorno natural.

En ese sentido, Montreal Green contempla apartamentos de 59, 85 y 107 metros cuadrados, diseñados para aprovechar la luz natural y la conexión con el paisaje. Su ubicación permite estar a pocos minutos del centro de la ciudad, manteniendo un ambiente de tranquilidad y frescura.

A su vez, el proyecto incluye zonas pensadas para el bienestar de las personas, como la piscina, el jacuzzi, los espacios de coworking, el gimnasio y las áreas sociales, que se alinean con las nuevas formas de habitar y trabajar.

Desde el enfoque de inversión, Montreal Green se proyecta en una zona de crecimiento urbano, lo que representa oportunidades de valorización a mediano y largo plazo. Los apartamentos tienen precios desde $408.500.000 e incluyen acabados, parqueadero y depósito.

La primera etapa de Montreal Green está prevista para entregarse en el año 2028, consolidándose como una de las apuestas que reflejan cómo el liderazgo empresarial, en este caso encabezado por una mujer, contribuye al desarrollo urbanístico y económico de Ibagué.