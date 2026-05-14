La Personería llega con la jornada de atención: “Personería Más Cerca de La Gente”

La Personería Distrital de Cartagena pondrá nuevamente al servicio de la ciudadanía cartagenera una gran oferta de atención a través de la Jornada “Personería Más Cerca de La Gente.

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Esta jornada de atención masiva será este viernes 15 de mayo en el Barrio La María, sector San Bernardo (Tienda La Lomita), desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm.

En esta oportunidad no solo estará la oferta institucional de la Personería, sino que también encontrarán otras entidades como: la Universidad Rafael Núñez, Unilibre, Colpensiones, el Dadis con el Área de Certificación de Discapacidad y un equipo básico para vacunación de niños y adultos.

Participan además Renta ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la ESE Cartagena, Afinia, Confamiliar, el Sena, Carnes Frías Mi Res con precios especiales y Alerta Cartagena.

“Este es un ejercicio que garantiza nuestra presencia en todo el territorio, lo hemos hecho en las 3 Localidades y esperamos que muchas personas se acerquen y aprovechen toda esta oferta institucional”, expresa Eliana Simancas Tinoco, Personera Distrital.