Gran Outlet de Libros llega a La Serrezuela este viernes para una exhibición de 10 días en Cartagena

El Gran Outlet de Libros visita Cartagena por cuarto año consecutivo y esta vez se instala por diez días en un escenario que combina cultura, gastronomía y shopping de lujo.

Del viernes 15 al domingo 24 de mayo, la plazoleta principal del Centro Comercial La Serrezuela recibirá con libros abiertos a cartageneros que lean entre brisa y sol, familias que compartan lecturas y amantes de la literatura que sepan que leer también refresca.

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Organizada por Dislectura, la feria itinerante más grande del país vuelve con una experiencia renovada, más variedad de títulos, nuevas editoriales y miles de ejemplares nuevos y originales con precios que van desde $5.000, en horario de atención de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Los asistentes encontrarán clásicos literarios, novedades y colecciones desde $30.000, con una amplia exhibición de géneros: novelas policíacas, románticas, de aventura, terror, ficción e investigación.

Libros de marketing, economía, deporte, cocina, diseño, cómics, arte, así como de autoayuda, hogar, erotismo y espiritualidad nutren la variada oferta, que promete seducir a niñas, niños, jóvenes y adultos.

Con un invitado especial

Dislectura, empresa bogotana organizadora del evento literario que cada año gana más acogida entre los cartageneros, destacó que el Gran Outlet de Libros tiene como propósito fomentar la lectura, impulsar la industria editorial y evitar la piratería.

Durante su visita a Cartagena traerá como invitado especial al escritor chocoano Julio Córdoba, quien el sábado 16 de mayo presentará la cuarta edición de _Todos buscamos lo mismo_, relato que lanzó en la reciente Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) y que invita al lector a encontrar lo que todos los seres humanos buscamos: reconectar con nuestra esencia y vivir en armonía y amor. La entrada es libre.