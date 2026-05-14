IPCC lidera oferta musical en acto de entrega del Nuevo Chambacú

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, entregará oficialmente a la ciudadanía los nuevos escenarios deportivos de Chambacú, este viernes, 15 de mayo, a partir de las 5:00 de la tarde.

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En un esfuerzo por integrar la actividad física con la identidad local, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) ha dispuesto una agenda artística que recibirá a los asistentes desde la entrada principal con muestras itinerantes y puestas en escena en las zonas verdes y el Parque de los Enamorados.

Esta intervención busca fomentar la apropiación social del espacio público, invitando especialmente a niños, jóvenes y padres de familia a disfrutar de un entorno transformado para la convivencia. La jornada contará con la participación de diversas agrupaciones que llenarán de ritmo y alegría este nuevo pulmón de la ciudad, consolidando a Chambacú como un punto de encuentro para la recreación y el sano esparcimiento.

“Lo que queremos es ver este sitio lleno. Que los papás traigan a sus hijos, que los jóvenes se tomen las canchas y que todos los cartageneros sientan que este lugar les pertenece. El Nuevo Chambacú es un espacio para la vida, para el deporte y para que nuestra gente se apropie de su ciudad con orgullo”, aseguró el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón, manifestó el compromiso de la institución con el fortalecimiento de lo festivo y lo artístico en estos nuevos escenarios.

“Desde el IPCC nos unimos a esta gran entrega con muestras culturales que reflejan nuestra riqueza artística. Tendremos música, danza y teatro para que la inauguración sea una verdadera fiesta. Invitamos a toda la ciudadanía a que nos acompañe, a que disfrute de las muestras desde la entrada y a que hagamos del Nuevo Chambacú un lugar vivo a través de la cultura”, afirmó Tuñón.