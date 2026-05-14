Arte y tradición al cierre del Mes de la Niñez en Bolívar

Como cierre de la agenda dedicada a la infancia, la Gobernación de Bolívar, liderada por el gobernador Yamil Arana Padauí y la Primera Gestora Social, Angélica Salas, llevó a cabo la presentación de la obra musical y teatral “Juanchito y el Mohán”, en la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Lima.

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Esta actividad marcó la culminación de un mes de actividades enmarcadas en los lineamientos de la Corporación Juego y Niñez, reafirmando el compromiso del departamento con el derecho al juego y el acceso a la cultura.

La puesta en escena, realizada en alianza con la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), es una adaptación literaria del clásico “Pedrito y el Lobo” de Sergei Prokofiev, creada por los maestros Jorge Nordmann y Brenda Galera. La historia de Juanchito, un valiente niño bolivarense, permitió a cientos de asistentes disfrutar de una experiencia pedagógica donde el arte se convirtió en el vehículo principal para el aprendizaje y la recreación.

“En la Gobernación de Bolívar creemos firmemente que estos espacios son vitales para que nuestra niñez y juventud se apropien de su territorio a través del arte” , expresó la Primera Gestora, Angélica Salas, quien ha sido la principal impulsora de esta iniciativa que busca transformar realidades mediante la sensibilidad artística.

El evento contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Bolívar, dirigida por el maestro Germán Céspedes, y los estudiantes del Programa de Artes Escénicas bajo la tutoría de la profesora Brenda Galera.

Oportunidades a través del Programa “Lucho Bermúdez”

En el marco de este cierre, se recordó que la oferta cultural del departamento sigue expandiéndose gracias al Programa de Estímulos Lucho Bermúdez.

Este convenio entre la Gobernación de Bolívar y Unibac permite que más bolivarenses accedan a cursos sabatinos y carreras artísticas de manera totalmente gratuita, consolidando al departamento como un territorio donde el talento y la disciplina construyen un futuro con dignidad.