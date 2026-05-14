Bobby Sierra celebra Premio ASCAP 2026 por el éxito mundial de “En Privado”

El compositor, productor y artista colombiano Bobby Sierra celebra uno de los hitos más importantes de su carrera musical tras recibir el Premio ASCAP 2026, un reconocimiento que destaca el impacto y éxito internacional de “En Privado”, canción interpretada por Manuel Turizo y Xavi.

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La canción se convirtió en un verdadero fenómeno mundial desde su lanzamiento, logrando posicionarse en el puesto número uno de Billboard Latino y consolidándose como una de las producciones más escuchadas y compartidas del momento. Además, “En Privado” permaneció durante más de 40 semanas consecutivas en los rankings globales de YouTube, alcanzando cifras millonarias en reproducciones y ubicándose entre los temas más populares en plataformas digitales y emisoras radiales de más de 15 países.

Este reconocimiento otorgado por ASCAP representa no solo un logro significativo para Bobby Sierra, sino también una muestra del creciente posicionamiento del talento colombiano dentro de la industria musical internacional. Su capacidad creativa, sensibilidad artística y visión moderna de la música lo han llevado a participar en proyectos de gran impacto junto a importantes exponentes de la escena latina.

A lo largo de los últimos años, Bobby Sierra ha venido construyendo una sólida trayectoria como compositor y productor, destacándose por su versatilidad y autenticidad en cada proyecto musical. Su trabajo ha conectado con millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndolo en una de las nuevas figuras creativas con mayor proyección dentro de la música latina.

Además de este importante reconocimiento, el artista colombiano continúa sumando éxitos en su carrera profesional. Recientemente participó en “Tuyo Nada Más”, nuevo lanzamiento de Carlos Vives, uno de los artistas más influyentes de la música latina, reafirmando así su presencia en producciones de alto nivel dentro de la industria.

De igual forma, Bobby Sierra también hace parte del nuevo álbum “Pop Rock” de Melendi, participando como compositor en cinco de las canciones que integran esta producción musical, una colaboración que continúa ampliando su alcance y reconocimiento a nivel internacional.

El artista asegura que este premio representa una motivación para seguir creando música con propósito, autenticidad y proyección global. Actualmente trabaja en nuevos lanzamientos propios y en colaboraciones junto a reconocidos artistas nacionales e internacionales, proyectos con los que busca continuar conquistando nuevos públicos y llevando el nombre de Colombia a escenarios cada vez más importantes.

Con este nuevo logro, Bobby Sierra reafirma su compromiso con la música y se consolida como una de las promesas más destacadas de la composición y producción latina contemporánea, dejando en alto el talento colombiano ante la industria global.