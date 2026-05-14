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14 may 2026 Actualizado 12:48

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Cartagena

Joven de 19 años murió víctima de ataque sicarial en Cartagena

Le registra una anotación judicial por el delito de hurto

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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En el barrio El Pozón, sector Los Ángeles, se presentó el homicidio con arma de fuego de Andrés Felipe Altamar Rico de 19 años, natural de Cartagena, y ocupación oficios varios, quien fue trasladado a centro médico donde llega sin signos vitales.

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Al occiso le registra una anotación judicial por el delito de hurto.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, la víctima se encontraba en vía pública cuando se acerca un sujeto y desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

Realizaron la inspección técnica al cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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