A la cárcel presunto responsable de asesinar con arma blanca a su pareja en Cartagena

Los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a hombre de 49 años, señalado de asesinar a su compañera sentimental en Cartagena.

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Los hechos se registraron el pasado 10 de mayo en una vivienda del barrio San Pedro Mártir. Al parecer, en medio de una riña y en estado de alicoramiento, el procesado encerró a su mujer y en presencia de menores de edad le habría propinado 14 puñaladas.

La víctima, de 48 años, fue auxiliada por sus vecinos y trasladada a un centro asistencial, pero falleció por las múltiples lesiones. Pruebas en poder de la Fiscalía evidenciaron que el supuesto agresor habría sometido a su pareja a un ciclo de violencia física y psicológica durante los 14 años de convivencia.

La comunidad que presenció el crimen detuvo al procesado y lo entregó a la Policía Nacional. En el desarrollo de las audiencias preliminares, el hombre no aceptó su responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.