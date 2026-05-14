Cartagena ya tiene Lanceros Guardianes para las Fiestas de la Independencia 2026

Con éxito culminó el proceso de elección de los Lanceros Guardianes de las Fiestas de la Independencia del 11 de Noviembre 2026, una iniciativa del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) que busca que los adolescentes se reconozcan como actores culturales en formación y custodios y portadores de la tradición festiva.

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La jornada de elección se llevó a cabo en la Biblioteca y Centro Cultural Pie De La Popa, donde sesionó de manera extraordinaria el Consejo Distrital de Cultura para evaluar a los 9 aspirantes que resultaron habilitados tras cumplir con todos los requisitos técnicos.

Durante la sesión, los consejeros valoraron el conocimiento festivo, la motivación y la creatividad de cada joven, quienes demostraron su compromiso activo con la identidad y pertenencia que define a Cartagena como un territorio pluriétnico y multicultural.

“Esta categoría trasciende la noción comunitaria para reconocer a adolescentes como guardianes simbólicos de la memoria festiva, promoviendo el relevo generacional y el compromiso activo con la identidad cultural de la ciudad”, manifestó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Luego de una votación individual y secreta, el Consejo seleccionó a Sheyla Yuberlis Verona Julio y a Tedys Jaser Barrios Arrieta como los nuevos representantes de la juventud cartagenera para el año 2026.

* Tedys Jaser Barrios Arrieta: Con 15 años de edad y residente del barrio Getsemaní, es un destacado bailarín de la agrupación Calenda de Jesé Mariqui. Su formación artística desde temprana edad y su liderazgo en la Localidad Histórica y del Caribe Norte lo han consolidado como un joven comprometido con la difusión de los valores culturales de su entorno.

* Sheyla Yuberlis Verona Julio: Con 16 años de edad y residente del barrio Los Cerezos en la Localidad de la Virgen y Turística, es integrante de la Corporación Musical Al Son del Bullerengue. Se destaca por su disciplina en la danza y su capacidad para movilizar a otros jóvenes en torno a la protección de las manifestaciones inmateriales de la ciudad.

“Hola Cartagena, desde muy pequeño nací en este amor al arte y por la cultura. Y gracias a Dios hoy soy su lancero guardián de las Fiestas de Independencia”, expresó el nuevo Lancero Guardián, Barrios Arrieta.

Por su parte, Sheyla Verona Julio aseguró: “Estamos contentos porque desde hoy podremos hacer los sueños de todos los niños y jóvenes de Cartagena trabajando de la mano del IPCC y la Alcaldía de Cartagena. ¡Acompáñanos a vivir la fiesta que nos une! Hoy nos comprometemos a exaltar la cultura, pero sobre todo apoyar a los niños y jóvenes de Cartagena a seguir su arraigo a nuestra cultura de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre”.

Finalmente, la directora del IPCC, Shirley Tuñón, destacó que “los Lanceros Guardianes se consolidan como una estrategia pedagógica y cultural que fomenta el desarrollo de habilidades sociales, liderazgo, participación comunitaria y conciencia histórica desde edades tempranas”.

A partir de este momento, los nuevos Lanceros Guardianes asumen el reto de participar en actos pedagógicos que promueven la salvaguardia de las manifestaciones tradicionales ante la ciudadanía, preparándose para la agenda oficial de las Fiestas de la Independencia de Cartagena.