Veolia y Aguas de Cartagena forman a 190 “guardianes del agua”

Veolia Aseo y Aguas de Cartagena se unen nuevamente para desarrollar la 13.ª edición del programa educativo Alrededor de Iberoamérica 2026, iniciativa que contará con la participación de 190 estudiantes de seis instituciones educativas públicas, quienes desplegarán su creatividad en torno al tema de este año: “Guardianes del agua: aprende a cuidarla con Veolia”.

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El lanzamiento de esta nueva edición se realizó este miércoles 13 de mayo de 2026 en la sede de Cedesarrollo de Comfenalco Cartagena, ubicada en el barrio Zaragocilla, donde se reunieron estudiantes, docentes y entidades acompañantes, unidos por un propósito común: formar a las nuevas generaciones como agentes de cambio ambiental. Se estima que este año la iniciativa educativa impacte a más de 3.000 estudiantes de la ciudad.

Durante el desarrollo del programa, las instituciones educativas participantes: San Francisco de Asís, Jorge Artel, Nelson Mandela, 20 de Julio, Nuevo Bosque y Pasacaballos, recibirán material pedagógico elaborado por Veolia, compuesto por guías dirigidas tanto a estudiantes como a docentes. Estos recursos incluirán contenidos didácticos, actividades, talleres lúdicos y casos prácticos narrados desde la experiencia de los propios estudiantes participantes.

Posteriormente, los alumnos deberán diseñar un proyecto creativo —ya sea un informe escrito o una pieza audiovisual— enfocado en propuestas que contribuyan al cuidado del agua y promuevan un futuro sostenible.

Como reconocimiento al compromiso con la protección del planeta y los recursos naturales, se escogerá un ganador que representará a Colombia en un viaje a un lugar emblemático de Latinoamérica. Allí podrá compartir experiencias, fortalecer sus conocimientos ambientales y conocer de cerca una de las operaciones de Veolia, así como las soluciones que la compañía implementa para garantizar la seguridad ambiental de ciudades e industrias.

Esta iniciativa de educación ambiental, promovida por Veolia en América Latina, ha impactado a más de 250.000 estudiantes en ocho países de la región desde su lanzamiento en 2012, con el propósito de sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia del cuidado y la preservación del agua.

“Alrededor de Iberoamérica busca fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad educativa frente a los desafíos relacionados con la conservación del agua, fomentando el interés por la protección de este recurso esencial para la vida y el desarrollo sostenible del planeta”, afirmó John Montoya, gerente general de Aguas de Cartagena.

Yolanda González Puente, gerente general de Veolia Aseo Cartagena, añadió: “Este programa posiciona a los niños y niñas como verdaderos protagonistas del cambio, empoderándolos para desarrollar y ejecutar proyectos sostenibles que promuevan la importancia del cuidado y la preservación del agua. Esta misión se materializa a través de la educación ambiental, el ejemplo inspirador y la adopción de prácticas sostenibles en sus diversos entornos, construyendo juntos el camino hacia una verdadera transformación Con este tipo de alianzas, Veolia y Aguas de Cartagena reafirman su dedicación hacia el progreso sostenible y la preparación de generaciones conscientes y comprometidas, dotadas de las herramientas necesarias para protagonizar la transformación ecológica en Cartagena.