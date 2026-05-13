Periodistas cartageneros denuncian ataque tras partido entre Real Cartagena y Unión Magdalena

La cobertura del partido entre Real Cartagena y Unión Magdalena, por los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay Dimayor, terminó en momentos de tensión para varios periodistas cartageneros que denunciaron haber sido atacados a piedra cuando regresaban desde Valledupar hacia Cartagena.

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Entre los comunicadores afectados estuvo el narrador de Primer Tiempo, Lucho Anaya, quien relató los momentos de angustia vividos en carretera luego del compromiso disputado en la capital del Cesar.

“Íbamos saliendo de Valledupar y bueno, eran dos vans de periodistas y los que iban adelante escribieron ‘Nos están atacando, cuidado’”, contó Anaya sobre el inicio de la situación.

Según explicó el comunicador, tras recibir la alerta, los ocupantes de los vehículos comenzaron a protegerse mientras continuaban los ataques.

“En ese momento nosotros nos alertamos y tiraron la primera piedra que pegó en la lata del carro. A esto nos tiramos al piso y nos tapamos con los bolsos”, afirmó.

El narrador agregó que los agresores continuaron lanzando objetos contra las vans durante varios minutos. “Luego tiraron otra piedra que rompió los vidrios y fue así la zozobra más o menos media hora”, expresó.

De acuerdo con el relato de los periodistas, la situación se extendió hasta que lograron encontrarse con unidades de la Policía en el corregimiento de Valencia de Jesús, desde donde recibieron acompañamiento.

“La Policía en Valencia nos escoltó hasta Bosconia. Los agresores parecía que iban en moto detrás de nosotros, pegados, tirándonos piedras”, señaló Anaya.

Otro de los periodistas afectados fue Ozzie Martínez, quien también describió el momento vivido dentro de una de las vans atacadas.

“Nos tiramos al pasillo de la van para protegernos. Una piedra rompió el vidrio trasero y cayó cerca de nosotros, pero ya sin fuerza porque pegó primero en una silla. Solo nos cayeron vidrios en la cabeza, pero el susto fue inmenso”, manifestó.

Martínez además rechazó lo sucedido y lanzó un fuerte cuestionamiento sobre los responsables del ataque. “No son vándalos, son delincuentes”, afirmó.

Según versiones conocidas por los periodistas afectados, las personas que protagonizaron los ataques serían presuntamente hinchas del Junior de Barranquilla, quienes habrían confundido los vehículos de prensa con buses de aficionados de Real Cartagena. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre capturas o identificaciones relacionadas con el caso.

Por fortuna, ninguno de los comunicadores ni de los conductores de los vehículos resultaron heridos en el incidente.