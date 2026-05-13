Gran Malecón del Mar de Cartagena tiene 50 % de avance

Con el propósito de mostrarle de cerca las grandes transformaciones que hoy avanzan en el borde costero de Cartagena, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, realizó este martes un recorrido técnico e institucional junto al nuevo director de la Dirección General Marítima, el contralmirante Hermann León, por distintos frentes del megaproyecto Gran Malecón del Mar y otras obras estratégicas relacionadas con la protección del agua y el control de inundaciones en la ciudad.

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Durante el recorrido, el alcalde Dumek Turbay explicó que era fundamental que el nuevo director de la DIMAR conociera de primera mano estas obras que hoy redefinen la relación de Cartagena con el mar y que impactan directamente el manejo costero, la protección del litoral y la adaptación de la ciudad frente a fenómenos climáticos y marítimos.

“El mar siempre ha sido parte de nuestra identidad y de nuestra historia, pero durante muchos años Cartagena le dio la espalda. Hoy estamos recuperando esa conexión con obras que protegen, transforman y dignifican nuestro borde costero. Queríamos que el nuevo director de la DIMAR conociera personalmente este proyecto porque aquí estamos construyendo ciudad pensando en el agua, en el mar y en el futuro”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El Gran Malecón del Mar sigue tomando forma: la obra ya alcanza el 50 % de avance. Con 423 empleos generados y trabajos simultáneos en distintos frentes, el megaproyecto sigue consolidándose como una de las transformaciones turísticas más importantes de Cartagena.

“Lo que durante años fue una franja costera golpeada por la erosión, el deterioro y la pérdida progresiva de playas, hoy comienza a mostrar una nueva cara gracias a la construcción del Gran Malecón del Mar”, expuso Turbay.

La megaobra impulsada por el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz ya alcanza cerca del 50 % de avance general y continúa transformando el borde costero entre El Cabrero, Marbella, el entorno del Túnel de Crespo y Playa Azul – La Bocana, donde actualmente se ejecutan obras de protección costera, urbanismo, senderos peatonales, redes, espacios públicos y estructuras turísticas.

El proyecto registra un avance general del 49,9 %, mientras que las obras de protección costera ya superan el 83 % de ejecución, consolidándose como uno de los componentes más avanzados del megaproyecto.

Uno de los logros más importantes es la culminación total de los espolones 7, 9 y 10, estructuras fundamentales para disminuir el impacto del oleaje y proteger el litoral. Además, el espolón 8 ya alcanza cerca del 84 % de ejecución y continúa avanzando en el frente de protección costera.

La transformación ya es visible en distintos puntos del proyecto. El Sector 1, comprendido entre Playa Azul y el ingreso al Túnel de Crespo, alcanza cerca del 80 % de ejecución. Allí avanzan importantes componentes como el Chiringuito, que ya supera el 84 %, los baños públicos con más del 82 %, las redes técnicas con cerca del 78 %, además de senderos peatonales, zonas de parqueadero y urbanismo complementario.

En paralelo, el Sector 2 o Parque Lineal ya supera el 50 % de avance. En esta zona ya se completó el 100 % de la fabricación del muro estructural y cerca del 90 % de su instalación, consolidando uno de los espacios urbanos más importantes de la intervención.

Mientras tanto, el Sector 3 en Marbella comienza su fase inicial de ejecución, con cerca del 2 % de avance, enfocado actualmente en procesos de fabricación e instalación de estructuras.

Por su parte, el director de la Dimar, el contralmirante Hermann León, destacó el impacto positivo que tendrán estas obras para Cartagena y valoró el liderazgo del gobierno distrital en la recuperación del borde costero.

“Cartagena tiene hoy un liderazgo que entiende la importancia del mar y del agua para el desarrollo de la ciudad. Estas son obras que miran hacia el mar, que protegen a la gente y que además proyectan a Cartagena hacia el futuro. Me complace ver que la DIMAR está siendo tenida en cuenta en este tipo de proyectos estratégicos”, manifestó el alto oficial.

El contralmirante también resaltó el avance visible que ya presentan las obras del Gran Malecón del Mar y aseguró sentirse entusiasmado por la magnitud de la transformación que vive la ciudad.

“Había escuchado mucho sobre el Gran Malecón del Mar y el Mirador del Sol, pero recorrerlos personalmente permite entender la dimensión de esta transformación. Cartagena merece obras de esta categoría y merece seguir recuperando su relación histórica con el mar”, agregó.

El Mirador del Sol sigue avanzando

Otro de los puntos más emblemáticos del proyecto es el Mirador del Sol, que ya alcanza más del 42 % de avance. En este frente se han ejecutado 78 pilotes de los 183 contemplados, además de decenas de pilotes fundidos, capiteles, nudos estructurales y prelosas que comienzan a darle forma a uno de los espacios turísticos y paisajísticos más importantes del futuro malecón.

Actualmente, el megaproyecto genera 423 empleos directos, llevando oportunidades laborales a cientos de familias cartageneras y dinamizando la economía local mientras se ejecuta esta gran transformación.

El alcalde Dumek Turbay Paz ha reiterado que el Gran Malecón del Mar no es solamente una obra de infraestructura, sino una recuperación histórica de la relación de Cartagena con el mar.

“Aquí no solo estamos construyendo espolones o senderos. Estamos recuperando la costa, devolviéndole espacios dignos a la gente y preparando a Cartagena para el futuro. Este proyecto cambiará completamente la manera en que vivimos y disfrutamos nuestro borde costero”, expresó el mandatario.

La intervención continuará desarrollándose hasta 2027 en distintos frentes simultáneos, consolidando una apuesta integral por la protección costera, el turismo, el espacio público y la adaptación de Cartagena frente a los retos climáticos y ambientales.

Recorrido por los frentes de Defensa Costera 2050

El alcalde Dumek Turbay también aprovechó el encuentro para recorrer con el contralmirante Hermann León otros proyectos estratégicos que actualmente adelanta el Distrito y que tienen relación directa con el manejo hidráulico y la protección de comunidades vulnerables, como el proyecto cuatro en uno de control de inundaciones en Bocagrande y Castillogrande.

Según explicó el alcalde Turbay, estas intervenciones buscan reforzar la capacidad de respuesta de Cartagena frente a las fuertes lluvias, el aumento del nivel de las mareas y fenómenos climáticos como el reciente frente frío que afectó a la ciudad hace algunos meses.

“Después de las situaciones que vivimos con las lluvias y el frente frío, tomamos decisiones importantes para reforzar toda la protección costera y el sistema de control de inundaciones. No queremos que sectores como Bocagrande y Castillogrande vuelvan a sufrir por las inundaciones cuando sube la marea o caen aguaceros fuertes. Aquí estamos actuando con planeación y visión de futuro”, sostuvo el alcalde Dumek Turbay.

Defensa Costera 2050 ya completó totalmente tres espolones de protección y avanza simultáneamente en sectores como Marbella, Playa Azul, La Bocana y el Mirador del Sol. Así como también en las playas de Castillogrande y en el borde costero de la avenida Santander frente al Centro Amurallado, especialmente en el Monumento a Los Alcatraces.