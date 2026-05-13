Entregan calle en La Esperanza y anuncia millonario paquete de obras para El Carmen de Bolívar

El mandatario dedicó la obra a la memoria de Víctor, un joven líder comunitario que creyó en su proyecto político desde sus inicios y que fue asesinado en un atentado

Con un discurso cargado de emoción, gratitud y compromiso social, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, entregó oficialmente una nueva vía pavimentada en el barrio La Esperanza de El Carmen de Bolívar y anunció una inversión histórica superior a los 10 mil millones de pesos para continuar transformando la infraestructura urbana del municipio.

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La obra, construida a través del programa COMPI, no solo representa una mejora en movilidad y calidad de vida para cientos de familias, sino también un homenaje a la memoria de Víctor, un joven carmero que acompañó al hoy gobernador en sus primeros pasos en la política y que años después fue asesinado en un atentado.

Durante el acto inaugural, Arana recordó los momentos en que llegó por primera vez a El Carmen de Bolívar, cuando tenía apenas 25 años y comenzaba a construir su proyecto político en medio de la incredulidad de muchos.

“Cuando uno tiene sueños grandes muchas veces le toca luchar solo, porque la gente empieza a creer cuando ve las cosas realizadas. Y cuando llegué aquí, Víctor creyó en mí”, expresó el mandatario ante la comunidad.

El gobernador relató que conoció a Víctor y a su hermano gracias al dirigente Ramiro Ortega y destacó que desde entonces encontró en ellos apoyo genuino, lealtad y trabajo comunitario desinteresado. Recordó además que el joven organizaba reuniones barriales y promovía espacios para respaldar su aspiración política.

Años después, ya siendo gobernador, Arana le brindó una oportunidad laboral a Víctor como vigilante del aeropuerto. Sin embargo, tiempo después recibió la noticia de su asesinato, hecho que —según confesó— le causó un profundo impacto emocional.

“Cuando me dijeron que Víctor había sido víctima de un atentado, eso me golpeó muchísimo. Vine a hablar con su mamá y entrando por esta misma calle le prometí que no iba a permitir que la memoria de mi amigo quedara así. Le dije que le pavimentaría esta vía en honor a él”, manifestó.

El mandatario confirmó además que el proceso judicial por estos hechos avanza y que ya existen personas capturadas.

Una obra símbolo de memoria y transformación social

La pavimentación fue ejecutada mediante el programa COMPI, modelo impulsado por la Gobernación de Bolívar que permite que las comunidades participen directamente en la administración y ejecución de proyectos de infraestructura.

Según explicó Arana, la Gobernación transfiere los recursos a las juntas de acción comunal, las cuales lideran la contratación y ejecución de las obras junto a proveedores y empresas aliadas.

“Esta calle la paga completamente la Gobernación de Bolívar. Aquí también hay que agradecerles a los proveedores, porque muchos trabajan prácticamente a costo y con enorme compromiso social”, aseguró.

El gobernador resaltó que la obra trasciende el concreto y el pavimento, convirtiéndose en un símbolo de dignidad, inclusión y esperanza para la comunidad.

“Hoy entregamos una de las calles más bonitas que hemos hecho en este gobierno, no solamente por cómo quedó, sino por todo el significado que tiene para nosotros y para este barrio”, afirmó.

Más de $10 mil millones para nuevas pavimentaciones

Durante su intervención, el gobernador anunció un nuevo paquete de inversiones por más de 10 mil millones de pesos para pavimentar calles en sectores históricamente olvidados de El Carmen de Bolívar.

Precisó que el proyecto se encuentra próximo a aprobación y que en aproximadamente 15 días se abrirá el proceso licitatorio.

“Eso no es cháchara. En unos 15 días abrimos la licitación y vamos a seguir pavimentando barrios donde todavía no conocen el cemento”, sostuvo.

Arana también destacó el trabajo articulado con el alcalde de El Carmen de Bolívar, Pedro Vásquez, a quien reconoció por su disposición permanente para gestionar proyectos pese a las dificultades financieras y sociales que enfrenta el municipio.

“El Carmen es un municipio grande, con enormes necesidades, pero aquí siempre ha existido voluntad de sacar adelante proyectos que transformen la calidad de vida de la gente”, indicó.

Por su parte, el alcalde Pedro Vásquez reiteró el compromiso de continuar avanzando con las obras de pavimentación en el barrio La Esperanza y otros sectores del municipio.

“El compromiso con La Esperanza sigue firme. Continuaremos avanzando con la pavimentación del otro sector”, expresó.

Obras estratégicas para transformar El Carmen

El gobernador aprovechó el encuentro comunitario para enumerar varias de las inversiones que actualmente ejecuta la administración departamental en El Carmen de Bolívar, entre ellas:

Pavimentación de calles en sectores como La Conquista, La Concordia, El Silencio y Los Mangos.

Entrega próxima de la pista de patinaje.

Mejoramiento y rediseño del estadio de fútbol municipal.

Entrega de la cancha del barrio 12.

Construcción de la nueva Universidad Pública de los Montes de María.

Mejoramientos de vivienda en alianza con el Gobierno Nacional.

Recuperación de la Transversal de los Montes de María.

Construcción de acueductos rurales en corregimientos como Macayepo y Santo Domingo de Mesa.

Intervenciones permanentes en vías rurales de la zona baja del municipio.

Sobre la nueva universidad pública, Arana aseguró que será entregada antes de finalizar su mandato en 2027.

“Antes del 31 de diciembre de 2027 les entregaremos inaugurada y funcionando la nueva Universidad Pública de los Montes de María”, afirmó.

Asimismo, señaló que una de las prioridades de su gobierno es resolver de manera definitiva el problema de abastecimiento de agua en El Carmen de Bolívar.

“Queremos entregar un nuevo pozo funcionando y un sistema de acueducto que opere las 24 horas”, puntualizó.

Comunidad destaca compromiso del gobernador

Durante el evento, líderes comunitarios y habitantes del barrio La Esperanza agradecieron al gobernador Yamil Arana por cumplirle a la comunidad y honrar la memoria de Víctor mediante una obra que hoy mejora la movilidad, valoriza las viviendas y dignifica el entorno del sector.

Ronal Castilla destacó que la pavimentación representa un homenaje cargado de simbolismo para el barrio y agradeció el respaldo de la comunidad, así como el apoyo de la empresa 3HMR y del concejal Farid Mendoza, quienes contribuyeron al proyecto.

Además, se informó que la empresa donará 50 metros adicionales de pavimento para continuar mejorando la vía.

“Esta es la política de la felicidad: llevar bienestar, sonrisas y oportunidades a la gente”, expresaron líderes del sector.

Habitantes como Roberto Salazar también celebraron la llegada del programa COMPI al barrio.

“Estamos agradecidos con Dios y con el gobernador por esta bendición que trae una mejor calidad de vida para nuestra comunidad”, señaló.

Por su parte, Rosa Márquez, oriunda de El Carmen de Bolívar y residente en Sincelejo desde los nueve años, aseguró que viajó especialmente para acompañar la inauguración.

“Esta calle me vio nacer y hoy vine desde Sincelejo para presenciar esta gran inauguración. Esto es una belleza y una bendición de Dios”, expresó emocionada.

Al cierre del evento, el gobernador reiteró que seguirá llevando inversión social y obras de impacto al municipio hasta el último día de su mandato.

“Se van a aburrir de verme aquí hasta el último día de gobierno. Vamos a seguir trabajando por este pueblo que merece convertirse en la ciudad que todos soñamos”, concluyó.