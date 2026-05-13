Cocina Heroica regresa para impulsar la sostenibilidad ambiental del sector gastronómico

El programa “Ecosistema G - Challenge Cocina Heroica”, liderado por Aguas de Cartagena, la Universidad del Sinú y 10 entidades aliadas, inició este martes 12 de mayo de 2026 su segunda fase con la participación de 48 restaurantes de Cartagena comprometidos con la sostenibilidad y la transformación de las prácticas ambientales del sector gastronómico.

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El lanzamiento oficial de esta nueva etapa se realizó en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, escenario que reunió a representantes del sector gastronómico, aliados institucionales y entidades vinculadas a esta iniciativa de sostenibilidad y corresponsabilidad ambiental.

Esta nueva fase consolida una apuesta colectiva orientada a promover el manejo responsable y la disposición adecuada de aceites usados y residuos grasos, fortaleciendo la conciencia ambiental y la corresponsabilidad empresarial desde las cocinas de los establecimientos participantes.

Los restaurantes vinculados asumirán el reto de optimizar sus procesos operativos y avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles, contribuyendo activamente a disminuir el impacto de los vertimientos grasos sobre el sistema de alcantarillado de Cartagena y sobre el entorno ambiental de la ciudad.

Además de fortalecer sus prácticas internas, los participantes se convierten en promotores de una cultura de sostenibilidad para el sector gastronómico, respaldados por una alianza institucional integrada por la Secretaría de Turismo, EPA Cartagena, Fenalco Bolívar, ACODRES, Fundación Centro Histórico, Institución Universitaria Mayor de Cartagena, Zhana Solutions, ByteBots, Corpoturismo, ASOTELCA, COTELCO y el Centro de Convenciones Cartagena de Indias.

Estas entidades hacen parte de un modelo piloto de corresponsabilidad que busca generar impactos positivos en materia de gestión ambiental, salud pública, turismo sostenible y cultura ciudadana, con beneficios que trascienden al gremio gastronómico y alcanzan a toda la comunidad.

“Cocina Heroica” culminó en octubre de 2025 su primer ciclo con resultados destacados y la participación activa de 27 restaurantes del Centro Histórico de Cartagena, que se vincularon a procesos de formación, experiencias educativas y herramientas virtuales diseñadas para fortalecer las buenas prácticas ambientales y operativas de su personal.

La iniciativa reafirma que el manejo adecuado de aceites y grasas no solo protege la infraestructura del alcantarillado, sino que también aporta al cuidado del medio ambiente y al fortalecimiento de una ciudad más sostenible.

“Cocina Heroica” se consolida así como una estrategia clave para la sostenibilidad urbana en Cartagena, alineada con los principios de transformación ecológica, innovación ambiental y construcción colectiva de un modelo de ciudad más responsable y resiliente.