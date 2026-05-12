Mishell Ramírez, una veterinaria ecuatoriana apasionada por los equinos

La trayectoria de Mishell Ramírez Moreta muestra el camino de una médica veterinaria ecuatoriana que ha sabido crecer entre hospitales especializados, trabajo de campo, reproducción bovina, cirugía, anestesia y manejo clínico de grandes animales

Graduada como veterinaria en junio de 2023 por la Universidad San Francisco de Quito, su perfil profesional se ha construido con una idea clara: ejercer la medicina veterinaria con conocimiento técnico, sensibilidad y respeto por el bienestar animal.

“Me definiría como una médica veterinaria equina apasionada, comprometida y resiliente”, dice Ramírez. Sus palabras no son solo una declaración personal, sino el reflejo de una carrera marcada por la constancia y la capacidad de adaptarse a entornos exigentes. Desde sus primeras experiencias como voluntaria hasta su paso por hospitales veterinarios en Ecuador y Estados Unidos, ha desarrollado una mirada clínica integral, especialmente orientada al paciente equino.

Su acercamiento temprano a la veterinaria práctica inició entre agosto de 2020 y marzo de 2021, cuando participó como voluntaria en Noboa Waygu, en Engabao, Ecuador. En este espacio se vinculó al laboratorio de producción de embriones bovinos, colaborando como asistente en procesos de reproducción avanzada. Allí tuvo contacto con la fertilización in vitro en ganado, la transferencia de embriones en receptoras y la evaluación andrológica para conocer el estado reproductivo de los animales. Esta experiencia le permitió entrar en una rama altamente técnica de la medicina veterinaria, donde la precisión, la observación y el manejo adecuado de los tiempos biológicos son fundamentales.

Durante ese mismo periodo también fue voluntaria en ASOGAN SD, en Santo Domingo, donde trabajó como asistente de campo en reproducción bovina. Estas labores reforzaron su formación en medicina reproductiva y le dieron una base sólida en el trabajo directo con animales de producción.

Más adelante, su vocación clínica se fortaleció en el Hospital Docente de Especialidades Veterinarias de la Universidad San Francisco de Quito, en el área equina. Entre septiembre de 2022 y 2023, Ramírez se desempeñó como interna veterinaria, participando en la admisión de pacientes, elaboración de historias clínicas, revisión médica, administración de medicación y manejo general de pacientes hospitalizados.

Ese periodo fue decisivo para consolidar su interés por la medicina equina. En el hospital, Ramírez aprendió a desenvolverse bajo protocolos clínicos, a realizar seguimiento de casos y a actuar con responsabilidad ante pacientes que requerían atención constante. “Me considero especialmente fuerte en el manejo clínico integral del paciente equino”, afirma. Para ella, cada caso representa una oportunidad de aprendizaje profesional y personal, pero también una responsabilidad ética frente al animal y su bienestar.

En febrero y marzo de 2023, amplió su experiencia mediante un rotativo en anestesia y cirugía en el mismo Hospital Docente de Especialidades Veterinarias de la USFQ. Allí participó en evaluaciones preanestésicas, considerando edad, raza, peso, enfermedad y estado reproductivo de los pacientes. También colaboró en el diseño de protocolos anestésicos individualizados, en la asistencia durante procedimientos quirúrgicos y en el monitoreo de pacientes antes, durante y después de la anestesia, con atención a signos de dolor, hidratación, estado mental y comodidad general. Esta experiencia le permitió acercarse a una de las áreas más delicadas de la medicina veterinaria, donde la vigilancia constante puede marcar la diferencia en la recuperación de un paciente.

Su carrera dio un paso internacional entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, cuando trabajó en Davie County Large Animal Hospital, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Allí asistió en exámenes clínicos y en el cuidado diario de caballos hospitalizados. También apoyó procedimientos diagnósticos, tratamientos médicos, cirugías, monitoreo anestésico y cuidados postoperatorios. Su participación incluyó evaluaciones de claudicación y atención de casos de emergencia, escenarios que demandan rapidez, criterio clínico y capacidad para trabajar bajo presión.

La experiencia en Estados Unidos representó una etapa clave en su crecimiento profesional. En un hospital de grandes animales, Ramírez fortaleció su capacidad de observación, análisis y toma de decisiones responsables. También confirmó su afinidad por la medicina equina, un campo que exige conocimiento técnico, paciencia y sensibilidad para interpretar el comportamiento y las necesidades del caballo como paciente.

Actualmente, desde junio de 2025, Ramírez trabaja en AgroRamirez, en Joya de los Sachas, Ecuador, donde participa en el cuidado de ovinos. Su labor incluye monitoreo de salud, manejo animal, atención veterinaria básica y gestión del bienestar. Aunque su principal fortaleza está vinculada a la medicina equina, esta experiencia demuestra su versatilidad para trabajar con distintas especies y adaptarse a las necesidades del entorno productivo.

La trayectoria de Mishell Ramírez no se limita a una sola área de la veterinaria. Su recorrido une reproducción bovina, medicina de campo, anestesia, cirugía, hospitalización, emergencias, medicina equina y manejo de ovinos. Esa diversidad ha formado a una profesional con una visión amplia, capaz de comprender la medicina veterinaria desde el laboratorio, el quirófano, el hospital y el territorio.

“Creo profundamente en el aprendizaje diario, en el trabajo con ética y en la importancia de combinar el conocimiento técnico con la empatía y el respeto”, sostiene. Esa convicción atraviesa su historia profesional. En cada etapa, Ramírez ha buscado crecer sin perder de vista el bienestar animal, la responsabilidad clínica y el valor del trabajo en equipo. Hoy, Mishell Ramírez se proyecta como una veterinaria ecuatoriana con una base sólida y una clara vocación por la medicina equina. Su carrera, aún en expansión, revela a una profesional apasionada, resiliente y comprometida con ejercer una veterinaria humana en el trato, rigurosa en la técnica y consciente de que detrás de cada paciente hay una vida que merece cuidado, atención y respeto.