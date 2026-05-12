Ataque sicarial en tienda del barrio Los Calamares deja dos personas muertas y una herida

Un violento ataque sicarial sacudió la tranquilidad del barrio Los Calamares en la tarde del lunes, dejando como saldo dos personas fallecidas y una más herida. El hecho de sangre se registró en los exteriores de una tienda del sector, donde un grupo de personas fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego de manera indiscriminada.

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Tras el impacto del ataque, las víctimas fueron auxiliadas por testigos y trasladadas de urgencia a centros asistenciales cercanos. Pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, se confirmó el fallecimiento de dos de los hombres mientras recibían atención médica. Una tercera persona permanece bajo observación especializada con pronóstico reservado.

Investigación y operativos

Uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena se desplazaron hasta el lugar del atentado para acordonar la zona e iniciar la recolección de testimonios. Por su parte, peritos judiciales adelantaron las labores correspondientes en los centros hospitalarios para el levantamiento de los cuerpos y la identificación formal de los fallecidos.

Las autoridades han iniciado el rastreo a través de las cámaras de seguridad de la zona para identificar la ruta de escape de los sicarios. Este suceso ha generado gran consternación entre los habitantes de Los Calamares, quienes solicitan una intervención integral en materia de seguridad para frenar la racha de homicidios que afecta a la ciudad. Por el momento, los móviles del doble crimen son materia de investigación por parte de las unidades de inteligencia.