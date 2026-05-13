“Cartagena desde siempre”. Marca ciudad fue socializada ante gremios, gobierno, academia y medios

La marca nace de la necesidad de un autorreconocimiento y de integrar una ciudad donde abundan los matices y donde los contrastes se convierten en parte de su identidad. La socialización se estructuró en tres grandes reuniones, enfocadas en cómo esta nueva identidad suma valor a las actividades y necesidades de cada sector:

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Grupo 1 - Ecosistema turístico, gremial y empresarial: enfocado en la competitividad y promoción del destino.

Grupo 2 - Articulación institucional: orientado a unificar el tono y la voz institucional de la administración. Participaron integrantes del gabinete distrital y sus respectivos equipos de comunicación.

Grupo 3 - Academia, universidades, Iglesia, cultura y medios de comunicación. Dirigido a quienes forman e informan a la sociedad cartagenera.

Una construcción hecha a pulso por los cartageneros

La nueva identidad fue diseñada para que los cartageneros se reconozcan y fortalezcan su amor de ciudad y para impulsar la promoción del destino tanto a nivel turístico como para la atracción de inversión.

“Esta marca es el resultado de una construcción colectiva histórica, con intervenciones de múltiples sectores de la ciudad. Nos inspiramos en los elementos que la misma Cartagena nos brinda: en sus colores únicos y en su personalidad romántica, valiente, alegre y abierta. Para lograrlo, salimos a consultar a la ciudadanía en las calles y en barrios, en Bazurto, Getsemaní, el estadio, los centros comerciales y las universidades. Escuchamos a nuestra gente, implementamos buzones físicos y recopilamos miles de palabras y sentimientos a través del enlace quehaceacartagenacartagena.com. Entendimos que Cartagena no son dos, ni muchas; es una sola ciudad con un brillo deslumbrante”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Esta paleta cromática, que no le teme al contraste, incluye tonos que se inspiran de la bandera, los paisajes, los sabores y la tierra, tales como el Azul Náutico, el Amarillo Cartagena, el Rojo Corozo, el Verde Loro, el Rosado Raspao, el Café Cucayo y Tamarindo, y el Blanco Brisa.

La Alcaldía de Cartagena y Corpoturismo invitan a todos los ciudadanos, empresarios, académicos y periodistas a apropiarse de esta brújula identitaria.

Para conocer a fondo el manifiesto, profundizar en los recursos gráficos y consultar más detalles de la marca y sus elementos, los interesados pueden visitar el sitio web oficial: cartagenadesdesiempre.co