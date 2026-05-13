Cartagena de Indias se viste de fe para celebrar la Fiesta de Santa María Bernarda

Cartagena de Indias, consolidada como un referente internacional del turismo espiritual y miembro activo de la Red Mundial de Turismo Religioso, se prepara para celebrar con júbilo la festividad de Santa María Bernarda Bütler, cuya memoria se exalta el 19 de mayo. Este evento no solo resalta la riqueza devocional de la Heroica, sino que invita a ciudadanos y visitantes a recorrer las huellas de una mujer que se santifico practicando la caridad en la ciudad.

Una vida de entrega en el corazón de Getsemaní

María Bernarda Bütler, de origen suizo pero cartagenera por adopción y corazón, fundó la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. Su legado está íntimamente ligado al histórico barrio de Getsemaní, donde residió en el emblemático edificio de la Obra Pía. Fue allí, y en sus constantes visitas a la Iglesia de la Trinidad, donde cimentó su obra educativa y social en favor de los más necesitados. Canonizada en 2008, su presencia sigue viva en las calles que recorrió con fe incansable.

Programación de la novena y fiesta

Durante estos días previos a la festividad, en el Santuario donde reposan las reliquias de la “Madre Bernarda”, como la llaman cariñosamente por el pueblo cartagenero, se realiza la novena y eucaristía a las 5:00 de la tarde. El santuario está ubicado al interior del Colegio Biffi, en el barrio La Providencia.

Así mismo, el domingo 17 de mayo, en el marco del Día de los Museos, el Museo Biográfico tendrá jornada continua de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. con entrada libre.

El lunes festivo, 18 de mayo, a las 4:15 p.m. se realizará la procesión con la imagen de la Santa en los alrededores de su santuario y a las 5:00 p.m. tendrá lugar la Eucaristía.

Celebración solemne

El martes 19 de mayo, día principal de la fiesta, contará con la presencia de Monseñor Francisco Javier Múnera, Arzobispo de Cartagena, quien presidirá la Eucaristía solemne a las 8:30 a.m. Se extiende una invitación especial a todo el clero de la Arquidiócesis y a la comunidad en general.

“Desde el Santuario y Museo Biográfico Santa María Bernarda estamos invitando a los últimos días de la novena y la fiesta de esta santa cartagenera que todos los días, desde el cielo, intercede por la ciudad y por todos sus habitantes. El museo y el santuario estarán abiertos para todos los que quieran venir a orar, conocer y pedir la intercesión de Santa María Bernarda porque este espacio es de toda la comunidad cartagenera”, expresó la hermana Ana Cecilia Vallejo, coordinadora del Santuario Madre Bernarda.

“Para Cartagena es de gran importancia la vida y obra de Santa María Bernarda, ya que su presencia en la ciudad es uno de los principales motivos por los cuales somos destino de peregrinaciones y de turismo religioso. Nos unimos con gran alegría a esta fiesta que hace parte del calendario oficial de turismo religioso, que ejecutamos y apoyamos de la mano con la Alcaldía y la Arquidiócesis de Cartagena”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.