Por vencimiento de términos, quedó en libertad exalcaldesa de Rioblanco, Tolima

Tolima

En las últimas horas se conoció que la exalcaldesa de Rioblanco, Elizabeth Barbosa, quedó en libertad tras permanecer dos años recluida en centros penitenciarios por presuntos nexos con las disidencias de las Farc.

La exmandataria recuperó la libertad por vencimiento de términos, en medio del proceso judicial que afrontaba por el delito de concierto para delinquir agravado. Sus seres queridos y allegados llegaron hasta el Coiba de Picaleña, en Ibagué, para recibirla tras sus dos años de reclusión.

En mayo de 2024, Barbosa fue capturada por supuestos vínculos o colaboraciones con el frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, estructura alineada con la facción de alias Iván Mordisco.

“En el curso de la investigación se obtuvieron comunicaciones en las que la exmandataria, al parecer, coordinó con algunos integrantes del grupo armado ilegal la entrega de dinero, medicamentos, equipos de comunicación y todo tipo de apoyo logístico y financiero. Esto habría ocurrido mientras ejerció el cargo entre 2020 y 2023”, indicó la Fiscalía en su momento.

Antes de su captura, la entonces alcaldesa de Rioblanco denunció en repetidas ocasiones que era víctima de amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley. Sin embargo, posteriormente la Fiscalía la acusó de colaborar con las disidencias.

Al momento de su captura, Barbosa se desempeñaba como integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la hoy representante a la Cámara por el Tolima, Olga Beatriz González.

En su momento también fue capturado Arquímedes Martínez Díaz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Campoalegre, quien supuestamente sería el enlace entre Barbosa y el frente Ismael Ruiz.