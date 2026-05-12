Nueva pavimentación en El Pozón: Transversal 60 se conectará con la vía a la Ciudadela La Paz

Durante años, pasar por este tramo de la Transversal 60, a la altura del sector 1 de Mayo, en El Pozón, significó convivir con barro, huecos, aguas estancadas y dificultades permanentes para caminar, movilizarse o simplemente salir de casa en temporada de lluvias. Hoy esa historia empezó a cambiar.

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El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz puso en marcha una nueva obra de pavimentación en este populoso barrio de la Localidad 2 de Cartagena, una intervención largamente esperada por la comunidad y que ahora comienza a hacerse realidad con maquinaria, concreto y trabajadores en plena faena diariamente.

La obra, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura bajo el liderazgo de Wílmer Iriarte Restrepo, hace parte del programa Vías para la Felicidad y contempla más de 330 metros lineales de intervención, además de seis bocacalles que permitirán mejorar integralmente la conectividad de la zona.

Este nuevo tramo continúa la transformación vial iniciada desde el sector del colegio La Libertad y avanzará hasta conectar con la Vía del Terraplén o Vía a Ciudadela La Paz, que a propósito también fue construida y entregada por esta administración a finales de 2025.

A la fecha ya se han fundido más de 90 metros lineales en ambos carriles y actualmente avanzan trabajos de excavación y preparación de otros 130 metros donde próximamente continuará la fundida de concreto.

Vecinos agradecidos

“Más de 25 años así en el barro, intransitable, y hoy ya vemos que no es un sueño sino una realidad. Vemos que El Pozón sí está siendo pavimentado por este alcalde y le damos muchas gracias a Dumek Turbay por tenernos en cuenta y ayudarnos a salir de estas difíciles condiciones”, expresó Rubis Salas, habitante del sector.

El líder comunal Adrián Larios también destacó la importancia de la intervención para la comunidad. “Estamos muy agradecidos porque el alcalde Dumek inició ya esta intervención, tan importante y tan necesaria. Beneficia directamente a dos colegios, nos conecta con la Vía a Ciudadela La Paz, con la Estación de Policía, y realmente esta comunidad siente agradecimiento con esta administración”, afirmó.

La obra también representa generación de oportunidades para la misma comunidad. Actualmente este frente de trabajo genera 20 empleos directos, varios de ellos ocupados por personal de la zona.

Esta es la segunda gran intervención que la Alcaldía Mayor de Cartagena ejecuta actualmente en El Pozón dentro del programa Vías para la Felicidad. En paralelo, avanza la construcción de un nuevo acceso para la Institución Educativa Camilo Torres, mientras se preparan futuras obras para otros sectores del barrio.

El Pozón, poco a poco, empieza a dejar atrás décadas de abandono vial. Y cada calle que hoy se pavimenta representa algo más grande que concreto: significa dignidad, movilidad y calidad de vida para miles de familias que por años esperaron ser escuchadas.