CAI Móvil permanente, cámaras y alarmas: nuevas medidas para frenar inseguridad en Parque Heredia

En los últimos días, la comunidad de Parque Heredia al sur de Cartagena, ha sido impactada por hechos negativos que incluso, ya registran víctimas fatales.

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A raíz del llamado ciudadano, el distrito realizó una mesa de trabajo con el acompañamiento de la Policía Metropolitana y la presencia de líderes sociales, donde se acordaron una serie de acciones que ayudarán mejorar la seguridad ciudadana, y a mantener un monitoreo constante de todo lo que ocurra en esa jurisdicción.

¿Qué dice el alcalde Dumek Turbay?

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario de los cartageneros Dumek Turbay, habló sobre las conclusiones de la reunión y las medidas a emprender.

1. Distriseguridad instalará cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias, todo conectado a nuestra Sala T4.

2. La Policía de Cartagena instalará un cuadrante permanente en las inmediaciones del Centro Comercial, y un CAI móvil, también permanente.

3. El DATT diseñará pasos peatonales en diferentes puntos para la seguridad de los transeúntes, y reductores de seguridad en varios tramos estratégicos.

“El diálogo entre la secretaría del interior, la Alcaldía Local 3 y los vecinos del Triángulo de Desarrollo Social, es y será fluida, constante, permanente y constructiva”, agregó Turbay Paz.