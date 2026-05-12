Montes de María consolida hoja de ruta para su transformación con apoyo del Gobierno Nacional

La Agencia de Renovación del Territorio (ART), junto a comunidades, entidades territoriales e instituciones del orden nacional, finalizó el proceso de revisión y actualización del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) de la subregión Montes de María, consolidando una nueva hoja de ruta para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante cinco días de trabajo participativo se desarrollaron espacios de diálogo, concertación y socialización de los capítulos de programas y proyectos étnico e intercultural, mediante metodologías como el “Café del Territorio” y plenarias étnicas, garantizando la participación de comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto y actores institucionales.

Con este proceso, Montes de María se convierte en la décimo quinta subregión PDET del país en contar con su PATR revisado y actualizado, fortaleciendo la planeación territorial con un horizonte de implementación hasta el año 2037, gracias a la Ley 2565 sancionada por el presidente de la República, Gustavo Petro.

El acta de compromiso fue suscrita por la gobernación de Sucre, alcaldes de los municipios PDET de San Onofre, El Carmen de Bolívar, María La Baja, El Guamo, San Jacinto, Zambrano, Ovejas y Tolú Viejo, además de un delegado de la Alcaldía de Colosó; el director de la ART, Raúl Delgado, en representación del Gobierno Nacional; así como liderazgos étnicos del Mecanismo Especial de Consulta (MEC) y representantes de las Mesas Comunitarias integradas por grupos motor, organizaciones campesinas, asociaciones productivas, jóvenes, mujeres, población LGTBQ+, víctimas del conflicto, firmantes de paz, ambientalistas y veedurías ciudadanas de la región.

Durante su intervención, el director de la ART, Raúl Delgado, destacó la importancia del proceso de actualización del PATR para consolidar la transformación territorial de Montes de María.

“Pasamos de las iniciativas al capítulo de programas y proyectos; pasamos de iniciativas activas a indicadores de resultados y en adelante buscamos que la financiación sea equilibrada entre la Nación y las entidades territoriales, porque hasta ahora las entidades territoriales tenían el 70 % de la responsabilidad de la financiación”.

Asimismo, resaltó el impacto de la ampliación de los PDET y el compromiso del Gobierno Nacional con la región: “Hoy puedo decirle a Colombia que Montes de María es la décimo quinta subregión PDET con PATR revisado y actualizado y que tiene un horizonte de 10 años más. Los PDET van hasta el 2037”.

El capítulo étnico del PATR reúne programas dirigidos a comunidades y pueblos étnicos de la subregión y quedó conformado por:

6 líneas estratégicas.

14 programas y 53 subprogramas.

41 proyectos y 174 ideas de proyecto.

Por su parte, el capítulo intercultural, orientado a toda la población rural de Montes de María, incluyendo comunidades campesinas y étnicas, contempla:

6 líneas estratégicas.

18 programas y 53 subprogramas.

619 proyectos y 347 ideas de proyecto.

Durante el encuentro también se socializó la ruta de implementación y seguimiento participativo del PATR, incorporando mecanismos de incidencia, gobernanza y seguimiento territorial para garantizar la ejecución de las iniciativas priorizadas.

Más de 1,2 billones de pesos invertidos en Montes de María

En el marco del evento, la ART presentó un balance de las inversiones realizadas por el Gobierno Nacional en la subregión, evidenciando avances concretos en la implementación de los PDET.

“Con todas las fuentes, aquí se han aprobado 425 proyectos por más de 1,2 billones de pesos”, señaló el director de la ART, Raúl Delgado.

Las inversiones están distribuidas así:

57 proyectos financiados por la ART por más de 80 mil millones de pesos.

22 proyectos aprobados en OCAD Paz por más de 320 mil millones de pesos.

12 proyectos de Obras por Impuestos por 83 mil millones de pesos.

55 proyectos de inversión de entidades nacionales por más de 400 mil millones de pesos.

83 proyectos financiados con regalías departamentales y municipales por 282 mil millones de pesos.

193 proyectos financiados con recursos propios y del Sistema General de Participaciones (SGP) de los municipios por 62 mil millones de pesos.

La jornada concluyó con la construcción y firma del acta de compromiso para la implementación del PATR actualizado, como expresión de corresponsabilidad política, comunitaria e institucional para continuar avanzando en la transformación integral de Montes de María.