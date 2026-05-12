Gobernación de Bolívar adelanta mantenimientos preventivos y de jardinería en el Parque Bolívar

La Gobernación de Bolívar inició una serie de intervenciones de mantenimiento preventivo y reparaciones locativas en el emblemático Parque Bolívar. Las labores, que tienen un carácter rutinario, incluyen mejoras en la jardinería y en las redes hidráulicas del lugar, sin comprometer las fuentes ni los elementos de mayor valor arquitectónico y patrimonial del sitio.

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Con el objetivo de garantizar que cualquier proceso se realice de manera concertada, la Secretaria General de la Gobernación, Juliana Solano Char, lideró una mesa de trabajo este lunes con docentes, restauradores y ciudadanos interesados en la conservación del parque. Este encuentro permitió abrir un canal de comunicación permanente para intercambiar conceptos técnicos y valorar el aporte de la sociedad civil en la protección del patrimonio.

Actualmente, la administración departamental avanza en la ejecución de un estudio de suelos detallado. Estos análisis permitirán definir con precisión técnica el tipo de trabajos que se requieren a futuro en el área.

“Valoramos el interés de la ciudadanía en aportar a la preservación de nuestro patrimonio”, señaló Solano Char, quien además recordó que, por tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), cualquier intervención mayor que se proyecte deberá contar con el visto bueno y la aprobación del Ministerio de Cultura, cumpliendo estrictamente con la normativa nacional vigente.