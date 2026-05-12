La SAE inicia en Mompox ruta nacional para transformar bienes en espacios de memoria

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) participó en el primero de seis encuentros territoriales, organizados en distintas regiones del país, para avanzar en la construcción de espacios de memoria histórica y reparación simbólica para las víctimas del conflicto armado.

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La jornada, liderada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, reunió a entidades nacionales, autoridades locales y organizaciones sociales con el propósito de fortalecer el Plan Territorial de Memoria de Bolívar e identificar inmuebles con potencial para convertirse en escenarios de memoria y dignificación.

Durante el encuentro, la SAE presentó los alcances de la ‘Política de Activos para la Memoria’, una estrategia que busca transformar bienes administrados por el Estado en espacios destinados a la memoria histórica, la pedagogía, la reparación simbólica y el reconocimiento de las víctimas.

“Hoy estamos demostrando que los activos administrados por el Estado también pueden cumplir una función social y simbólica. Lugares que antes estuvieron vinculados a economías ilegales o procesos judiciales pueden transformarse en escenarios de memoria para las comunidades”, señaló Jairo Rivera, director de Proyectos de la SAE.

Mompox fue elegido como sede del primer encuentro por su importancia histórica y cultural dentro del país, así como por su vínculo con las dinámicas sociales y territoriales del Caribe colombiano. Bolívar ha sido uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, con miles de víctimas de desplazamiento, desaparición y violencia.

La participación de la SAE en esta agenda hace parte de una estrategia interinstitucional orientada a identificar bienes que puedan destinarse a proyectos de memoria en distintas regiones del país y fortalecer procesos de reparación simbólica desde los territorios.

Con este tipo de iniciativas, la entidad busca consolidar mecanismos que permitan transformar activos administrados por el Estado en herramientas de reconocimiento, construcción de memoria colectiva y fortalecimiento del tejido social.