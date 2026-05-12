Capturado presunto homicida de Albeiro Herrera De Ávila en Parque Heredia

En una rápida reacción, la Policía Nacional de Colombia logró la captura de un individuo presuntamente involucrado en los hechos de violencia ocurridos la tarde del sábado 9 de mayo del presente año, en vía pública del sector de Parque Heredia.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, dos sujetos abordaron a un ciudadano con el objetivo de hurtarle sus pertenencias. Durante el hecho, la víctima resultó lesionada tras oponerse al hurto. Varias personas que se encontraban en el lugar intervinieron e intentaron tomar justicia por mano propia.

Desafortunadamente, uno de los sospechosos accionó un arma de fuego de manera indiscriminada, hiriendo a dos personas más. En este ataque perdió la vida el señor Albeiro Herrera De Ávila, de 45 años.

La víctima del hurto y el otro lesionado fueron trasladados a centros asistenciales, donde permanecen bajo observación médica.

Un “Plan Candado” permitió la captura de un sujeto de 27 años, natural de Cartagena y conocido con el alias de “Yancarlito”, a quien le figuran dos anotaciones judiciales por los delitos de violencia contra servidor público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Nuestra institución no escatimará esfuerzos para llevar ante la justicia a quienes atentan contra la vida y la integridad de los ciudadanos. Seguiremos trabajando en la ofensiva nacional contra el delito”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El capturado y los elementos materiales probatorios recolectados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las respectivas audiencias de legalización de captura e imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.