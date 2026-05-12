Más de 40 personas capturadas por diferentes delitos durante el fin de semana

En desarrollo de los diferentes operativos para garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, la Policía Nacional de Colombia durante el fin de semana logró la captura de 39 personas en flagrancia y una por orden judicial. Entre los capturados figuran 18 por tráfico de estupefacientes, seis por porte ilegal de armas de fuego, seis por hurto, dos por homicidio, dos por lesiones personales y seis por diferentes delitos.

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Durante las intervenciones policiales, se incautaron siete armas de fuego, 49 armas blancas y más de 1.200 dosis de estupefacientes entre marihuana, base de coca, tusi y cocaína.

Asimismo, se impusieron 188 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, encontrando como más acciones más recurrentes: portar armas o elementos cortantes con 25 comparendos, portar sustancias prohibidas en espacio público con 29 comparendos e irrespetar a las autoridades de Policía con 15 comparendos.

Este fin de semana se recepcionaron 1.708 llamadas telefónicas a la línea 123, de las cuales 149 fueron por riña, 56 por perturbación de la tranquilidad y 1.503 llamadas inoficiosas.

Las armas de fuego, estupefacientes y elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía y los capturados se encuentran a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

Durante el fin de semana, se presentaron cuatro afectaciones a la vida en los barrios Parque Heredia, Torices, Zaragocilla y Blas de Lezo.

“Seguimos trabajando de la mano de las comunidades para fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros barrios, en nuestros sitios turísticos, algo que es fundamental en nuestro trabajo cotidiano. Por eso reiteramos que el apoyo de la ciudadanía es fundamental para seguir sacando de las calles a todos los actores que afectan la seguridad”, aseguró el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.