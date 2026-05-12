Mantenimiento anual de regasificadora en Cartagena presenta novedades por fenómeno de El Niño

Con el objetivo de anticiparse al fenómeno de El Niño y asegurar la continuidad del servicio de regasificación durante el periodo de baja hidrología que se proyecta más crítico para el cuarto trimestre de 2026, SPEC LNG realizará el mantenimiento anual de la infraestructura de regasificación entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026.

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La definición de esta ventana operativa responde a un proceso especializado de coordinación técnica adelantado con agentes del sector, en el que participaron los generadores térmicos, los usuarios no térmicos de la terminal, el operador de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés) y las autoridades del sector energético. Esto permitió alinear la programación del mantenimiento con las necesidades del sistema.

“Luego de una revisión técnica exhaustiva, se programó el mantenimiento de la terminal de regasificación para esta ventana, con el propósito de anticiparnos a las condiciones proyectadas del fenómeno de El Niño, cuyos principales efectos se proyectan para el último trimestre de 2026”, explicó Julio Turizzo, gerente general (e) de SPEC LNG.

Durante los últimos nueve años, desde el inicio de las operaciones de SPEC LNG, se ha llevado a cabo de manera anual el mantenimiento programado de la terminal, para ejecutar trabajos preventivos en sus distintos equipos y sistemas, incluida la FSRU.

El mantenimiento fue informado oportunamente el pasado 15 de abril y registrado en el Sistema de Información de Mantenimientos e Intervenciones (SIMI) del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas), facilitando la coordinación con las distintas entidades y agentes del mercado.

“La ejecución planificada de estos mantenimientos ha permitido sostener altos niveles de desempeño operativo en la terminal, con indicadores de continuidad de servicio superiores al 99%. Esto evidencia la confiabilidad y eficiencia de nuestra infraestructura, que es clave para la seguridad energética del país”, afirmó Turizzo.