Aguas de Cartagena alerta sobre noticias falsas ante suspensiones programadas del servicio
La empresa enfatizó que toda información sobre mantenimientos o suspensiones programadas se comunica exclusivamente a través de sus canales y cuentas oficiales verificadas
Aguas de Cartagena advierte a la comunidad en general que están circulando mensajes y piezas publicitarias falsas que alertan sobre supuestas suspensiones o interrupciones programadas en el servicio de acueducto en la ciudad.
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La empresa aclara que estos contenidos no corresponden a información oficial, generan distorsión de la realidad y confusiones entre los usuarios.
Ante esta situación irregular y mal intencionada, la empresa hace un llamado a la ciudadanía para que no se deje desorientar y solo consulte contenidos que provengan directamente de los canales oficiales empresariales.
Cualquier aviso sobre el suministro de agua potable, mantenimientos, daños o suspensiones programadas se comunica única y exclusivamente a través de las plataformas autorizadas de Aguas de Cartagena: Página web oficial, cuentas verificadas en redes sociales X, Facebook e Instagram y líneas de atención al cliente.
Igualmente Aguas de Cartagena invita a la comunidad a verificar la fuente de cualquier noticia relacionada con el servicio de agua y evitar compartir cadenas o mensajes de origen desconocido para prevenir la desinformación.