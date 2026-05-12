Aguas de Cartagena alerta sobre noticias falsas ante suspensiones programadas del servicio

Aguas de Cartagena advierte a la comunidad en general que están circulando mensajes y piezas publicitarias falsas que alertan sobre supuestas suspensiones o interrupciones programadas en el servicio de acueducto en la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La empresa aclara que estos contenidos no corresponden a información oficial, generan distorsión de la realidad y confusiones entre los usuarios.

Ante esta situación irregular y mal intencionada, la empresa hace un llamado a la ciudadanía para que no se deje desorientar y solo consulte contenidos que provengan directamente de los canales oficiales empresariales.

Cualquier aviso sobre el suministro de agua potable, mantenimientos, daños o suspensiones programadas se comunica única y exclusivamente a través de las plataformas autorizadas de Aguas de Cartagena: Página web oficial, cuentas verificadas en redes sociales X, Facebook e Instagram y líneas de atención al cliente.

Igualmente Aguas de Cartagena invita a la comunidad a verificar la fuente de cualquier noticia relacionada con el servicio de agua y evitar compartir cadenas o mensajes de origen desconocido para prevenir la desinformación.