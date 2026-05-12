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12 may 2026 Actualizado 11:07

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Día clave por crisis del agua: Alcaldía se reúne con Acuacar para exigir soluciones inmediatas

El mandatario distrital pedirá claridad sobre las fallas operativas y los planes de inversión

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, y Jhon Montoya, gerente Aguas de Cartagena. // Caracol

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La crisis en el suministro de agua potable en Cartagena llega hoy a un punto de definición. Tras los constantes incumplimientos y la falta de información clara hacia las comunidades, el alcalde Dumek Turbay calificó la jornada como un “día clave”, debido a la reunión programada con directivos para establecer la hoja de ruta que resuelva la inestabilidad del servicio.

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Durante el último Consejo de Gobierno, el mandatario fue enfático en que la prioridad es que los ciudadanos conozcan la realidad del problema y las soluciones transitorias. En este sentido, Turbay manifestó que prefiere implementar un sistema de racionamiento organizado y socializado antes que someter a los barrios a cortes indefinidos de hasta tres días sin previo aviso.

Exigencias y medidas de contingencia

La administración ha solicitado respuestas concretas sobre el tiempo que durará la contingencia, la forma en que se resolverá y los proyectos a largo plazo necesarios, independientemente de si deben ser financiados por la concesión actual o por el Distrito.

“Si la empresa no va a asumir una responsabilidad mayor en la solución, nosotros tendremos que buscar otros aliados”, advirtió el alcalde.

Como parte de las acciones inmediatas para mitigar el impacto del intenso verano y el golpe de calor, se han activado las siguientes medidas:

  • Alistamiento de la Unidad de Gestión de Riesgo: Se brindará respaldo con carrotanques en los sectores donde la precariedad sea mayor.
  • Apoyo desde Barranquilla: El Distrito solicitó infraestructura adicional de carrotanques a la ciudad vecina para que, entre miércoles y jueves, se refuerce el abastecimiento en los barrios críticos.
  • Programación pública: Se espera que, tras los compromisos de hoy, se haga pública una programación que permita a los cartageneros prepararse ante la falta del líquido.

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