Día clave por crisis del agua: Alcaldía se reúne con Acuacar para exigir soluciones inmediatas

La crisis en el suministro de agua potable en Cartagena llega hoy a un punto de definición. Tras los constantes incumplimientos y la falta de información clara hacia las comunidades, el alcalde Dumek Turbay calificó la jornada como un “día clave”, debido a la reunión programada con directivos para establecer la hoja de ruta que resuelva la inestabilidad del servicio.

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Durante el último Consejo de Gobierno, el mandatario fue enfático en que la prioridad es que los ciudadanos conozcan la realidad del problema y las soluciones transitorias. En este sentido, Turbay manifestó que prefiere implementar un sistema de racionamiento organizado y socializado antes que someter a los barrios a cortes indefinidos de hasta tres días sin previo aviso.

Exigencias y medidas de contingencia

La administración ha solicitado respuestas concretas sobre el tiempo que durará la contingencia, la forma en que se resolverá y los proyectos a largo plazo necesarios, independientemente de si deben ser financiados por la concesión actual o por el Distrito.

“Si la empresa no va a asumir una responsabilidad mayor en la solución, nosotros tendremos que buscar otros aliados”, advirtió el alcalde.

Como parte de las acciones inmediatas para mitigar el impacto del intenso verano y el golpe de calor, se han activado las siguientes medidas: