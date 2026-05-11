Más de 26 capturados y cuatro muertos dejó celebración del Día de la Madre en el Valle

Más de 26 capturados y cinco muertos dejó celebración del Día de la Madre en el Valle

El fin de semana de celebración del Día de la Madre en el Valle del Cauca dejó un balance marcado por hechos de violencia, capturas y operativos policiales en diferentes municipios del departamento.

De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, durante la jornada se registraron cuatro homicidios, además de múltiples casos de riñas y alteraciones a la convivencia, situaciones que históricamente aumentan durante esta fecha en distintas regiones del país.

Para atender la situación, más de 1.500 uniformados fueron desplegados en municipios del Valle del Cauca, realizando controles en establecimientos comerciales, zonas públicas, corredores viales y sectores de alta concentración de personas.

Como resultado de estos operativos, 26 personas fueron capturadas por diferentes delitos, dos motocicletas fueron recuperadas y 50 armas blancas terminaron incautadas.

Asimismo, fueron impuestos 182 comparendos relacionados con comportamientos que afectan la convivencia ciudadana, especialmente por porte de armas cortopunzantes, riñas y confrontaciones violentas.

Las autoridades también adelantaron inspecciones a establecimientos comerciales, donde fueron impuestos 11 comparendos por incumplimientos a las normas. En algunos casos, los negocios fueron suspendidos temporalmente tras evidenciar presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas.

En materia de movilidad, el balance dejó 53 comparendos de tránsito, siete vehículos inmovilizados y 13 personas capturadas durante controles realizados en las principales vías del departamento.

Además, las líneas de atención recibieron 227 llamadas durante la celebración, de las cuales 35 estuvieron relacionadas con riñas y alteraciones a la tranquilidad pública.

Varios delitos de impacto registraron una reducción frente al mismo periodo de 2025. Las lesiones comunes disminuyeron un 58 %, pasando de 19 casos a ocho en 2026. Asimismo, delitos como hurto a personas, hurto a residencias, hurto a comercio, hurto de motocicletas y violencia intrafamiliar no reportaron casos durante la jornada. En términos generales, las autoridades señalaron que el comportamiento delictivo presentó una reducción del 83 %, pasando de 58 casos en 2025 a 10 este año.