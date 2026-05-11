Jornada clave para los equipos vallecaucanos en la recta final de la Liga Femenina de Fútbol

La Liga BetPlay Femenina entra en una fase decisiva y este lunes varios equipos vallecaucanos afrontarán compromisos importantes en la jornada 10 del campeonato, penúltima fecha de la fase regular.

Deportivo Cali Femenino llega como uno de los grandes protagonistas tras golear 4-0 a Real Santander en la fecha anterior. Con ese resultado, el conjunto azucarero alcanzó parcialmente el liderato del campeonato con 23 puntos, aunque con un partido más que varios de sus rivales directos.

Precisamente, algunos de esos equipos que pelean en la parte alta de la tabla tendrán enfrentamientos directos este lunes, lo que podría generar movimientos importantes en la clasificación.

Uno de los partidos más atractivos de la jornada será el de Internacional de Palmira frente a Atlético Nacional, programado para las 3:00 de la tarde en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, con entrada gratuita para los aficionados.

El equipo palmirano llega motivado a este compromiso luego de consolidarse entre los protagonistas del torneo. Internacional suma 18 puntos en nueve partidos disputados, producto de cinco victorias, tres empates y apenas una derrota.En frente estará Atlético Nacional, quien había estado de líder del campeonato con 21 unidades y una de las campañas más sólidas del torneo.

El entrenador Germenson Arias destacó la importancia del compromiso y aseguró que el grupo llega enfocado en seguir creciendo en la tabla.

“Estamos haciendo el trabajo día a día de la mejor manera. Sabemos que viene un partido importante con las líderes del torneo y sumando de a tres tendríamos una posición muy importante para lo que queremos”, afirmó el técnico.

La jornada para los equipos del Valle continuará a las 4:00 de la tarde, cuando Orsomarso visite a Once Caldas buscando mantenerse con opciones de ingresar al grupo de los ocho mejores.

Más tarde, a las 4:45 p.m., América de Cali Femenino enfrentará a Millonarios Femenino en el estadio de Techo, en otro duelo directo entre equipos protagonistas del campeonato.

Con apenas dos jornadas restantes para finalizar la fase regular, cada punto empieza a ser determinante en la lucha por la clasificación a las finales de la Liga BetPlay Femenina.