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11 may 2026 Actualizado 23:01

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Cali

Ya van 6 ataques con un total de 15 granadas lanzadas a las tropas en zona rural de Jamundí, Valle

En el ultimo ataque este lunes 11 de mayo, un soldado resultó herido por esquirla en una pierna, sin gravedad.

En las ultimas semanas se han presentado varios ataques con drones, contra la Fuerza Pública.

En las ultimas semanas se han presentado varios ataques con drones, contra la Fuerza Pública.

En las ultimas semanas se han presentado varios ataques con drones, contra la Fuerza Pública.
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Tropas del Ejército sostuvieron este lunes 11 de mayo, enfrentamientos en el sector de El Cedro, tras varios ataques con drones provenientes de la zona de San Antonio hacia la parte alta de este corregimiento del municipio de Jamundí, sur del Valle.

En la reacción de la Fuerza Pública, se logró derribar dos drones y la aviación del ejército apoyó las operaciones para contrarrestar estos hechos.

Ya van seis ataques con un total de 15 granadas lanzadas a las tropas.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

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