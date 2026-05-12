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12 may 2026 Actualizado 13:25

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Bucaramanga

Intervienen el Lago de las Babillas para proteger especies silvestres en Bucaramanga

En el lugar habitan babillas, iguanas, tortugas y otras especies silvestres.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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La Policía Metropolitana y habitantes del sector realizaron una jornada de limpieza en el Lago de las Babillas, en Lagos del Cacique, para reducir la contaminación y recuperar este espacio ambiental de Bucaramanga.

Durante la actividad fueron recogidos residuos y se realizaron labores de limpieza alrededor del lago, donde habitan especies como babillas, iguanas, tortugas, peces y aves silvestres.

Las autoridades señalaron que la intervención busca proteger la fauna del lugar y promover el cuidado de este espacio natural, frecuentado por habitantes y visitantes del sector.

“Cuidar nuestros entornos naturales también es construir seguridad y convivencia”, señaló el coronel Héctor Daniel García Acevedo, quien además invitó a la ciudadanía a evitar arrojar basura en este tipo de ecosistemas.

La Policía también hizo un llamado a proteger las fuentes hídricas y respetar las especies que viven en estos espacios ambientales de la ciudad.

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