ESSA demandará huelga de trabajadores por servicio esencial

La Electrificadora de Santander, ESSA, anunció que anunció que demandará la huelga adelantada por trabajadores afiliados a Sintraelecol, al considerar que el servicio de energía es esencial y no puede ser suspendido mediante cese de actividades.

El gerente de la compañía, Guillermo León, explicó que la acción judicial busca que un juez defina el alcance del derecho a la huelga en servicios públicos esenciales, con base en lo establecido en la Constitución y la Ley 142.

Según ESSA, la acción judicial no busca tumbar la convención colectiva alcanzada con el sindicato, sino dejar claridad frente a futuras situaciones similares.

“La intención es que un ente judicial determine claramente que este servicio público es esencial y que no se puede ejercer el derecho a la huelga”, explicó León.

La Electrificadora reconoció que el cese de actividades no paralizó completamente la operación, pero sí generó retrasos en varios proyectos estratégicos.

Entre ellos se encuentra la implementación del nuevo sistema integrado de gestión financiera SAP, que deberá recuperar cerca de dos meses y medio de retraso para mantener la meta de entrada en operación prevista para diciembre de este año.

También se vieron afectados los proyectos de repotenciación de la planta de Palmas y de la línea San Pablo, iniciativas con las que la empresa busca fortalecer la infraestructura eléctrica en Santander.

La compañía aseguró que trabaja junto a consultores y la casa matriz para acelerar la ejecución de estos proyectos y recuperar el tiempo perdido tras la huelga.