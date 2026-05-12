Capturadas 11 personas señaladas de estar vinculadas a sicariatos en Bucaramanga

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga junto a la Policía avanzan en las capturas de las personas señaladas de cometer sicariatos e incrementar la ola de violencia en la ciudad, el alcalde Cristian Portilla confirmó la captura de 11 personas que harían parte de bandas criminales como ‘Los del Sur’, ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Búcaros’.

Según el mandatario fueron más de 10 allanamientos los que se realizaron en varios puntos del área metropolitana de Bucaramanga para lograr dar con la captura de estos hombres e incluso se logró imputar nuevos cargos a personas que ya están recluidos en diferentes cárceles del país.

“Estos delincuentes tenían azotada la ciudad con homicidios bajo la modalidad de sicariato. Estas capturas se dieron en barrios y asentamientos del sur de nuestra ciudad. No vamos a descansar hasta recuperar el orden, la autoridad y la seguridad de nuestra ciudad”, señaló el alcalde Portilla.

Dijo también el mandatario de los bumangueses que las personas capturadas, que algunos de ellos son alias “Pechuga”, “Arenita”, “Brian” e “Italiano”, deberán responder por delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir