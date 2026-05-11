Santander anuncia ofensiva contra el ELN y estructuras del Tren de Aragua
Las autoridades también reportaron capturas e investigaciones contra estructuras ligadas al Tren de Aragua.
La Gobernación de Santander anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar integrantes del ELN y otras estructuras criminales que buscan afectar la seguridad en el departamento.
El anuncio fue realizado durante un balance de seguridad entregado por autoridades departamentales y la Policía Nacional, donde también se reportaron capturas, imputaciones y avances investigativos contra redes multicrimen que operan en el departamento.
El secretario del Interior, Óscar Hernández, aseguró que las autoridades mantienen seguimiento permanente a estos grupos para evitar su expansión en distintas provincias del departamento.
“Seguimos articulando acciones con la Fuerza Pública para anticiparnos a cualquier amenaza contra la seguridad ciudadana”, señaló el funcionario.
Entre los resultados presentados por las autoridades se encuentran:
- La captura en Barbosa de un presunto integrante del grupo delincuencial “Los Necios”, señalado de participar en el tráfico local de estupefacientes.
- La captura de dos hombres en Matanza, señalados de cometer un hurto contra una pareja en zona rural. Según la Policía, los delincuentes habrían robado joyas, dinero y celulares avaluados en más de cinco millones de pesos.
- Diez imputaciones contra integrantes de estructuras criminales recluidos en centros penitenciarios, entre ellos alias Brian, señalado integrante del Tren de Aragua; alias El Italiano, de Los del Sur; y alias Pechuga y alias Arenita, de Los Búcaros de Barrancabermeja.
- El esclarecimiento de 23 homicidios relacionados con disputas entre las estructuras Tren de Aragua y Los del Sur en Bucaramanga y Floridablanca.
Finalmente, fueron capturados alias Caleño y alias Carlos, señalados de coordinar el tráfico de tusi y otras drogas en establecimientos nocturnos y fiestas clandestinas del área metropolitana de Bucaramanga.