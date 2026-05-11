Santander anuncia ofensiva contra el ELN y estructuras del Tren de Aragua

La Gobernación de Santander anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita ubicar integrantes del ELN y otras estructuras criminales que buscan afectar la seguridad en el departamento.

El anuncio fue realizado durante un balance de seguridad entregado por autoridades departamentales y la Policía Nacional, donde también se reportaron capturas, imputaciones y avances investigativos contra redes multicrimen que operan en el departamento.

El secretario del Interior, Óscar Hernández, aseguró que las autoridades mantienen seguimiento permanente a estos grupos para evitar su expansión en distintas provincias del departamento.

“Seguimos articulando acciones con la Fuerza Pública para anticiparnos a cualquier amenaza contra la seguridad ciudadana”, señaló el funcionario.

Entre los resultados presentados por las autoridades se encuentran:

La captura en Barbosa de un presunto integrante del grupo delincuencial “Los Necios”, señalado de participar en el tráfico local de estupefacientes.

La captura de dos hombres en Matanza, señalados de cometer un hurto contra una pareja en zona rural. Según la Policía, los delincuentes habrían robado joyas, dinero y celulares avaluados en más de cinco millones de pesos.

Diez imputaciones contra integrantes de estructuras criminales recluidos en centros penitenciarios, entre ellos alias Brian, señalado integrante del Tren de Aragua; alias El Italiano, de Los del Sur; y alias Pechuga y alias Arenita, de Los Búcaros de Barrancabermeja.

El esclarecimiento de 23 homicidios relacionados con disputas entre las estructuras Tren de Aragua y Los del Sur en Bucaramanga y Floridablanca.

Finalmente, fueron capturados alias Caleño y alias Carlos, señalados de coordinar el tráfico de tusi y otras drogas en establecimientos nocturnos y fiestas clandestinas del área metropolitana de Bucaramanga.