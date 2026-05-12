¿Dudamel se burló de Lucas González?: respuesta que generó polémica, tras triunfo del Cali en Copa

Deportivo Cali se impuso 2-0 a Bucaramanga por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Colombia. El conjunto de Rafael Dudamel se impuso gracias a los goles de Johan Martínez (39′) y Matías Orozco (63′).

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Pero fue esta última anotación la que se llevó los elogios por parte de la afición debido a su gan elaboración colectiva. En rueda de prensa, le preguntaron a Rafael Dudamel por ese gol, y respondió con un tono jocoso mencionando a Lucas González.

“Hemos ganado, hemos mejorado en tener mayor secuencia de pases. Si no me equivoco fueron 25 pases ates del gol de Matías, nos faltaron 975 para igualar a Lucas (González), los 1000 pases, los 1000 toques. Fue un lindo gol, bien confeccionado y ahí es donde uno dice que vale la pena repetir e insistir, porque vamos consolidando una idea de juego”, fueron sus palabras, que generaron reacciones, debido a la mención del entrenador del Tolima.

Dudamel aludió con su declaración a unas palabras recientes de Lucas González, donde en medio de un partido de Copa Libertadores, arengó a sus jugadores a hacer 1.000 pases como un ejercicio táctico. Esto se trató de un mero hecho de motivación, pero que dio la vuelta y encendió la controversia.

Otras declaraciones de Dudamel

Salir a proponer: “Nosotros seguimos en la línea de trabajo, de seguir inculcando esos valores de equipo que quiere siempre estar como protagonista. Es cierto que hoy no estamos disfrutando del octogonal final de la Liga I, como nos hubiese encantado, pero bueno, las circunstancias se nos dieron así y a nosotros como cuerpo técnico de haber llegado”.

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Lo que faltó para clasificar en Liga: “Es cierto que tuvimos, matemáticamente y numéricamente en partidos, suficientes puntos en disputa como para lograr la clasificación; el equipo fue mostrando una mejoría jornada tras jornada que a nosotros nos hacía ilusionar muchísimo. Es decir siento que nos faltaron un par de partidos más en nuestro ciclo en la Liga I, como para haber podido alcanzar esa clasificación”.

¿Habrá barrida en el plantel para el segundo semestre?: “Sacar 10 o 15 jugadores y traer 10 o 15 más me parece que no es la línea y siento que no es lo que la dirigencia quiere para el segundo semestre. Es claro que muchos de los futbolistas que hoy hay en el equipo han cambiado la imagen que tenían de ellos, han hecho que su imagen se vea de otra forma; han mejorado mucho su rendimiento desde una desde un mejor estado físico, y esto que vamos haciendo quizás facilita mucho más la confección para el segundo semestre, pero que van haber cambios van haber cambios”.