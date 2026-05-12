Desarticulada banda “Los del Caribe” señalada de cometer más de 35 robos en vías de Bolívar

En desarrollo de los planes de registro, control y prevención sobre los ejes viales del departamento de Bolívar, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte lograron la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial autodenominada “Los del Caribe”, señalada de cometer hurtos sobre las vías nacionales.

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El operativo se llevó a cabo sobre la vía Sincelejo – Calamar, a la altura del municipio de San Juan Nepomuceno, donde fueron interceptados cuatro sujetos conocidos con los alias de “Oscarito”, “Lucho”, “Alan” y “La Carolin”, todos oriundos de Cartagena.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los capturados habrían participado minutos antes en el hurto a varios ciudadanos en el casco urbano de San Cayetano, Bolívar, donde, mediante intimidación con arma de fuego, despojaron a las víctimas de cadenas, pulseras y demás pertenencias de valor.

Según las autoridades, esta estructura delincuencial utilizaba una motocicleta y un vehículo particular para movilizarse sobre las vías del departamento y cometer los hurtos, facilitando además la huida tras los asaltos.

Cada integrante cumplía un rol específico dentro de la banda. Alias “Oscarito” sería el encargado de intimidar a las víctimas con arma de fuego; alias “Lucho” conducía la motocicleta utilizada para interceptar a los ciudadanos; alias “Alan” realizaba labores de marcación y seguimiento a las víctimas sobre los corredores viales; mientras que alias “La Carolin” se movilizaba en el vehículo particular transportando los elementos hurtados y apoyando la fuga para evitar los controles policiales.

Durante el procedimiento policial, los uniformados hallaron en poder de los presuntos delincuentes una cadena y una pulsera de oro, al parecer producto del hurto, así como un revólver calibre 32 Smith & Wesson con tres cartuchos sin percutir.

Las autoridades indicaron que a esta banda se le investiga por más de 35 casos de hurtos registrados en diferentes carreteras y municipios del departamento de Bolívar.

Además, los hoy capturados presentan anotaciones judiciales por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

“Estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente contra el delito en las vías del departamento. Seguiremos desplegando controles y operativos para garantizar la seguridad de los viajeros y capturar a quienes pretendan afectar la tranquilidad ciudadana”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a la espera de que un juez de la República defina su situación judicial.