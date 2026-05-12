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13 may 2026 Actualizado 01:53

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Justicia

Corte Suprema y Registraduría prorrogan memorando para acceder a bases de información

El memorando de entendimiento se extendió por dos años más y permitirá agilizar consultas de identidad y trámites judiciales.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Iván Mauricio Lenis Gómez y el Registrador Nacional del Estado Civil Hernán Penagos renovaron el memorando de entendimiento entre las dos entidades para acceder a las bases de datos de la Registraduría. Foto: Corte Suprema.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Iván Mauricio Lenis Gómez y el Registrador Nacional del Estado Civil Hernán Penagos renovaron el memorando de entendimiento entre las dos entidades para acceder a las bases de datos de la Registraduría. Foto: Corte Suprema.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia Iván Mauricio Lenis Gómez y el Registrador Nacional del Estado Civil Hernán Penagos renovaron el memorando de entendimiento entre las dos entidades para acceder a las bases de datos de la Registraduría. Foto: Corte Suprema.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, y el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, firmaron la prórroga por dos años más del memorando de entendimiento que permite al alto tribunal acceder a la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), el Sistema de Información de Registro Civil (SIRC) y a la información biométrica para la autenticación facial de identidad.

Con este memorando se reducen los tiempos de consulta sobre la información de identidad de los ciudadanos y se agilizan los trámites judiciales.

El intercambio de información para la implementación de proyectos de analítica de datos e inteligencia artificial permitirá avanzar en el mejoramiento de los procesos relacionados con la administración de justicia.

Igualmente, este acuerdo permitirá la interoperabilidad de sistemas de información y la ejecución de acciones orientadas a la difusión y promoción conjunta de los derechos fundamentales.

A la firma del memorando asistió la Sala de Gobierno de la corporación, integrada por los magistrados Hugo Quintero Bernate, Carlos Roberto Solórzano, Víctor Julio Usme Perea y Adriana Consuelo López.

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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