Así es la nueva bicicleta para Cross Country que promete conquistar las montañas de Colombia

Uno de los lanzamientos más esperados en el mundo del ciclismo se hace realidad, expertos y aficionados por fin conocerán y disfrutarán la nueva Epic 9, diseñada y producida por Specialized, marca líder mundial en bicicletas y accesorios. El 28 de abril fue el día elegido para el descubrimiento de una de las “joyas de la corona” del Cross Country.

Y es que la familia Epic de Specialized tiene una historia precedida de éxitos y triunfos, considerada desde ya como un modelo icónico gracias a su importante historial de victorias desde hace más de dos décadas en campeonatos mundiales de XC (ciclismo de montaña) o destacados torneos internacionales.

La ficha técnica de lujo de la Epic 9 no sorprende: Doble suspensión inteligente y más ligera, la hace ideal para volar sobre cualquier terreno (Un 11 % menos de fricción en la suspensión mejora la tracción y el impulso en terrenos difíciles). Un diseño original y de alto rendimiento que ofrece una mejor eficiencia en el pedaleo (su estructura más ligera permite una aceleración más rápida y reduce la fatiga del corredor durante la carrera, gracias a sus 1.589 gramos de peso.

Cada gramo que se eliminó se traduce en una aceleración más rápida, mejor manejo y mayor eficiencia en cada pedalazo. Su sistema Ride Dynamics completamente integrado, con Dynamic Trio de tres posiciones de amortiguación: Wide Open, Magic Middle y Sprint-On-Lock. Además, una geometría ajustada a partir de datos de Body Geometry, pensada para lograr equilibrio, eficiencia y control en los circuitos modernos, son tan solo algunos de los atributos que harán de la Epic 9, la mejor bicicleta del planeta en su género.

La evolución de la velocidad se llama Epic 9 y una vez más Specialized pisa fuerte con esta poderosa máquina que conquistará las montañas de todo el mundo, entre ellas las de Colombia, donde cada vez más el Cross Country tiene más adeptos en los diferentes rincones del país gracias a la topografía y diversidad de senderos que ofrece el territorio nacional. La marca espera incrementar sus ventas en esta categoria en Colombia entre un 10% y un 15% en 2026, con la nueva Epic 9.

Los circuitos evolucionan y las bicicletas también, Specialized es consciente de eso y por eso cada nueva referencia de la dinastía Epic sorprende a través del diseño, tecnología y desempeño, un modelo único donde los ingenieros y diseñadores de Morgan Hill se retaron para crear una bicicleta épica con capacidad, eficiencia, integración ligera y especificaciones mejoradas.

“Estamos seguros de que con el lanzamiento de la nueva Epic 9, continuaremos conquistando más montañas en todo el mundo y Colombia. La potencia, eficacia, ligereza y rapidez de esta nueva predecesora de la familia Epic, será la preferida de los amantes de los desafíos extremos en el XC. Hablar de Epic 9 es referirnos a la evolución del ciclismo de montaña, vamos siempre un paso adelante en vanguardia y tecnología, llevamos este modelo más allá de lo imaginable”, expresó Juan Sebastián Ocampo, Líder de Mercado de Specialized en Colombia.

La Epic 9 de Specialized estará disponible en Colombia a partir de este martes 28 de abril con precios que van desde los $31.990.000 hasta los $61.900.000. Se podrá comprar a través de las tiendas oficiales y autorizadas de Specialized de todo el país o en www.specialized.com