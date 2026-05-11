Hombre es señalado de asesinar a su abuelo por negarse a darle dinero en el Guamo, Tolima

Tolima

Un macabro crimen fue cometido durante el fin de semana del Día de las Madres en el Guamo, Tolima. Un nieto es señalado de asesinar a su abuelo de una certera puñalada, luego de que el adulto mayor se negara a darle dinero.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de El Guamo, Álvaro Augusto Prada, manifestó que el lamentable episodio se registró en el barrio Pablo Sexto. La víctima fue identificada preliminarmente como Libardo Díaz.

“Tenemos información de un joven que llegó a la casa. Esto fue un acto de intolerancia. Llegó a la casa y le pidió dinero al abuelo y parece que el abuelo no quiso darle nada. Al parecer, llevaba un arma cortopunzante y le propinó una puñalada en el corazón y lo mató. El nieto mató al abuelo”, aseveró el mandatario.

El joven agresor, todavía pendiente por identificar, fue capturado tras la rápida reacción de la Policía Nacional para responder por el delito de homicidio.

“En el municipio de El Guamo siempre hay muchos casos de intolerancia. Ya este año ha habido tres: dos hermanos, una nuera también mató al suegro; cosas así dentro de las casas, intolerancia y problemas familiares. Vamos a trabajar mucho el tema con la Policía para ver cómo concientizamos a la comunidad”, manifestó Prada.

Durante el fin de semana, en otro hecho, también fue asesinado otro hombre en El Guamo. Se trató de Jimmy Prada Arias, de 46 años, un prestamista que fue ultimado por sicarios frente a su vivienda en el barrio Bosques del Libertador. Minutos después falleció a causa de la gravedad de las heridas.